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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

عراقچی: عاملان جنایت حمله به مدرسه میناب باید پاسخ دهند

عراقچی: عاملان جنایت حمله به مدرسه میناب باید پاسخ دهند

وزیر امور خارجه در پیامی تاکید کرد: مسئولیت وزارت امور خارجه، ثبت حقیقت، پیگیری حقوقی و بین‌المللی این جنایت و پاسخ‌گو کردن عاملان و آمران آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از دریافت نامه یکی از دانش‌آموزان بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب، خبر داد.

عراقچی نوشت: امروز در حاشیه همایش بین‌المللی اکوساید؛ جنایت خاموش، نامه فاطمه‌زهرا شیخ‌آبادی، دانش‌آموز بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب، را دریافت کردم.

وی افزود: او در این نامه از دوستان و همکلاسی‌هایش، نیایش، سوناز، باران و زینب، یاد می‌کند؛ کودکانی که در حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: فاطمه‌زهرا نوشته که زنده مانده تا از دوستانش بگوید و یاد آن‌ها را زنده نگه دارد. او از سازمان ملل متحد نیز می‌پرسد چرا در برابر این فاجعه و در حمایت از حقوق کودکان اقدامی نمی‌کند و از مردم ایران می‌خواهد نگذارند دوستانش فراموش شوند.

عراقچی تأکید کرد: برای من و همکارانم در وزارت امور خارجه، دریافت این نامه مسئولیتی فراتر از همدردی در قبال کودکان شهید میناب است؛ مسئولیت واقعی ما ثبت حقیقت، پیگیری حقوقی و بین‌المللی این جنایت و پاسخ‌گو کردن عاملان و آمران آن جنایت است.

وی در پایان نوشت: وظیفه خود می‌دانم صدای فاطمه‌زهرا و روایت کودکان میناب را به مجامع بین‌المللی برسانم.

عراقچی: عاملان جنایت حمله به مدرسه میناب باید پاسخ دهند

کد مطلب 6974993

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