قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۵+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۵ انجام شد.
در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان، گوشت راسته گوساله یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان، گوشت شقه گوسفندی یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و هر شانه تخممرغ ۳۰ عددی بین ۲۸۰ تا ۵۶۰ هزار تومان به فروش میرسد.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار آمده است. (قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.)
قیمت کالاهای اساسی
|کالاهای اساسی
|قیمت
|گوشت مرغ
|۳۲۰
|گوشت بوقلمون بدون بستهبندی
|۵۲۵
|تخممرغ (شانه ۳۰ عددی)
|۲۸۰-۵۶۰
|راسته گوساله بدون استخوان بستهبندی در محل داخلی آزاد
|۱.۷۹۰.۰۰۰
|شقه گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد
|۱.۵۳۰.۰۰۰
|شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب
|۱۰۰-۱۵۰
|کره ۵۰ گرمی
|۵۴.۹۰۰-۶۴.۲۰۰
|خامه ساده ۲۰۰ گرمی
|۱۱۵-۱۳۰
|ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب
|
۲۹۵
|پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی
|۱۸۶-۲۰۳
|برنج ایرانی
|۲۹۶-۶۲۰
|برنج خارجی
|۱۸۷.۵۰۰-۳۹۰
|روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی
|۳۵۰-۵۸۷
|روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی
|۳۷۷.۵۰۰-۶۱۲
|چای ایرانی بستهبندی ۴۵۰ گرمی
|۷۵۰-۷۹۹
|چای خارجی ۵۰۰ گرمی
|
۱.۲۹۹.۰۰۰-۱.۴۰۰.۰۰۰
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