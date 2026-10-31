قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۵+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۵ انجام شد.

در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان، گوشت راسته گوساله یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان، گوشت شقه گوسفندی یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بین ۲۸۰ تا ۵۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار آمده است. (قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.)

قیمت کالاهای اساسی