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۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۳

قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۵+ جدول

قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۵+ جدول

رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار به مبلغ ۳۲۰ هزار تومان در حال عرضه و فروش است.

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۵ انجام شد.

در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان، گوشت راسته گوساله یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان، گوشت شقه گوسفندی یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بین ۲۸۰ تا ۵۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار آمده است. (قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.)

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت
گوشت مرغ ۳۲۰
گوشت بوقلمون بدون بسته‌بندی ۵۲۵
تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۲۸۰-۵۶۰
راسته گوساله بدون استخوان بسته‌بندی در محل داخلی آزاد ۱.۷۹۰.۰۰۰
شقه گوسفندی بسته‌بندی در محل داخلی آزاد ۱.۵۳۰.۰۰۰
شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب ۱۰۰-۱۵۰
کره ۵۰ گرمی ۵۴.۹۰۰-۶۴.۲۰۰
خامه ساده ۲۰۰ گرمی ۱۱۵-۱۳۰
ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب

۲۹۵
پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی ۱۸۶-۲۰۳
برنج ایرانی ۲۹۶-۶۲۰
برنج خارجی ۱۸۷.۵۰۰-۳۹۰
روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی ۳۵۰-۵۸۷
روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی ۳۷۷.۵۰۰-۶۱۲
چای ایرانی بسته‌بندی ۴۵۰ گرمی ۷۵۰-۷۹۹
چای خارجی ۵۰۰ گرمی

۱.۲۹۹.۰۰۰-۱.۴۰۰.۰۰۰
کد مطلب 6991542
فاطمه امیر احمدی

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