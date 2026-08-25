کمبودی در تامین نهاده دامی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط فعلی کشور اهمیت ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی را دوچندان کرده است. بخش اعظمی از ارزبری حوزه کشاورزی در تامین نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی است.

خوراک دام، طیور و آبزیان یکی از پاشنه آشیل‌های این حوزه است زیرا بازار پروتئینی کشور از گوشت و تخم‌مرغ تا انواع فرآورده‌های لبنی وابسته به تامین این خوراک است.

مجید موافق‌قدیری، ‌رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور درباره موجودی فعلی انبارهای نهاده دامی به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر بر اساس آخرین اطلاعات وضعیت ذخایر و تأمین نهاده‌های دامی در شرایط قابل قبول قرار دارد و طبق گزارش‌های رسمی اعلام شده که تمام نهاده‌های دامی پر مصرف مورد نیاز واحدهای تولیدی حداقل تا پایان شهریورماه به طور کامل تأمین شده است.

وی افزود: بنابراین در مقطع فعلی موضوع کمبود عمومی و سراسری نهاده‌های دامی مطرح نیست. با این حال باید میان موجودی فعلی در انبارها و بنادر و تأمین پایدار و مستمر تفاوت قائل شد.

وی با بیان اینکه صنعت دام، طیور و آبزیان یک صنعت مصرف‌کننده روزانه است و نمی‌توان صرفا با اتکا به موجودی امروز درباره امنیت تأمین ماه‌های آینده قضاوت کرد، ادامه داد: به همین دلیل تأمین باید به‌صورت پیوسته و قبل از رسیدن ذخایر به حد بحرانی انجام شود.

وی در توضیح بیشتر اظهار کرد: از نگاه انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان نقطه اطمینان واقعی زمانی ایجاد می‌شود که هم‌زمان با مصرف ذخایر موجود، محموله‌های جدید نیز در مسیر ورود به کشور باشند و فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، خرید خارجی، حمل، ترخیص و توزیع بدون وقفه ادامه پیدا کند.

تضمین امنیت غذایی در تداوم واردات

این مسئول صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا کمبودی در خوراک دامی احساس می‌شود که نیاز به واردات فوری داشته باشد، گفت: در شرایط فعلی و بر اساس گزارش‌های رسمی مراجع ذی‌صلاح، بازار از نظر تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی با کمبود مواجه نبوده است؛ اما این به معنای بی‌نیازی از واردات مستمر در شرایط فعلی نیست.

موافق‌قدیری یادآور شد: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از نیاز صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان به نهاده‌های وارداتی وابسته است. بنابراین واردات برای کشور یک اقدام مقطعی نیست بلکه بخشی از فرآیند مستمر تأمین مواد اولیه تولید انواع خوراک دام، طیور و آبزیان است. در نتیجه توصیه می‌شود، منتظر ایجاد کمبود نشویم که قطعا سیاستگذاران در این خصوص تدابیر لازم را اندیشیده‌اند.

وی تاکید کرد: ناگفته پیداست واردات باید با یک برنامه زمان‌بندی ‌شده و شناور انجام شود تا ذخایر همیشه در سطح ایمن قرار داشته باشند.

ثبت سفارش، تامین قطعی نیست

‌رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا واردات در حال پیگیری و انجام است، گفت: روند واردات انواع نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید خوراک دام در حال پیگیری است و نشانه‌های مثبتی نیز در این زمینه وجود دارد. از سوی دیگر در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مجموعه‌ای از تصمیمات برای تسهیل واردات نهاده‌های دامی، تسریع تخصیص ارز، تسهیل ثبت سفارش و ترخیص کالا و کاهش موازی‌کاری‌های اجرایی به تصویب رسیده است.

وی اضافه کرد: استمرار این سیاست برای برنامه‌ریزی واردکنندگان و تولیدکنندگان اهمیت زیادی دارد. با این حال از دیدگاه بخش خصوصی صرف «ثبت سفارش» را نباید معادل «تأمین قطعی» دانست. زنجیره واردات زمانی کامل می‌شود که کالا خریداری، حمل، وارد بنادر، ترخیص و در نهایت در اختیار واحدهای تولیدی کارخانجات خوراک دام و البته دامداری‌ها و مرغداری‌ها قرار گیرد. بنابراین انتظار ما این است که همه حلقه‌های این زنجیره با یک فرمان واحد و بدون توقف عمل کنند.

توانمندی لازم به شرط سیاستگذاری درست

این مسئول صنفی درباره خوراک‌های دامی جایگزین و تضمین تامین مستمر آن، تصریح کرد: صنعت استراتژیک و بزرگ خوراک دام، طیور و آبزیان کشور از ظرفیت فنی لازم برای اصلاح فرمولاسیون و استفاده از برخی مواد اولیه جایگزین برخوردار است اما باید تأکید کنم که جایگزینی به معنای حذف نیاز به نهاده‌های اصلی وارداتی همچون ذرت و کنجاله سویا نیست.

وی گفت: فرمول خوراک دام و طیور باید بر اساس ارزش غذایی، قابلیت هضم، کیفیت، ایمنی و قیمت تمام‌شده تنظیم شود. بنابراین هر ماده اولیه‌ای را نمی‌توان صرفا به دلیل کمبود یا افزایش قیمت یک نهاده دامی و مواد اولیه، جایگزین دیگری کرد. هرگونه تغییر در جیره باید از نظر فنی و اقتصادی کارشناسی شود تا در نهایت به کاهش عملکرد دام و طیور یا افزایش هزینه تولید منجر نشود.

موافق‌قدیری اظهار کرد: راهکار اصلی برای تضمین استمرار تولید ترکیبی از چند اقدام است: نخست، حفظ ذخایر ایمن و جلوگیری از کاهش موجودی به سطح بحرانی؛ دوم، استمرار واردات و تنوع‌بخشی به مبادی تأمین؛ سوم، استفاده هدفمند از مواد اولیه جایگزین و منابع داخلی در صورت امکان و چهارم، ایجاد هماهنگی مستمر میان وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، واردکنندگان، کارخانجات خوراک دام و تشکل‌های پرورش‌دهنده.

این مسئول صنفی افزود: در شرایط فعلی نشانه‌ای از توقف زنجیره تأمین وجود ندارد و حتی برای مسیرهای وارداتی جایگزین نیز از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی لازم انجام شده است. جمع‌بندی انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور این است که امروز مسئله اصلی کشور «نبود نهاده دامی» نیست، بلکه «تضمین استمرار تأمین» است. اگر ثبت سفارش، تخصیص ارز، حمل، ترخیص و توزیع با سرعت و هماهنگی انجام شود می‌توان از ایجاد کمبود جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: اما، هرگونه وقفه در این زنجیره، به ‌ویژه در نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویا که وابستگی وارداتی بالایی دارند، می‌تواند در آینده نزدیک هزینه تولید و امنیت عرضه محصولات پروتئینی کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد.

‌رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در پایان اضافه کرد: ضمن اینکه یکی از بهترین راه‌های کاهش وابستگی کشور به نهاده‌های دامی را می‌توان استفاده از ظرفیت بی‌نظیر و تکنولوژی‌های به‌روز کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور دانست که متاسفانه سیاستگذاران اقتصادی اهمیت لازم را به آنها نمی‌دهند.