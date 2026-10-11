نتانیاهو حمله به فرودگاه ریاض را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم،‌ بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی حمله یمن به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض را «هولناک و تروریستی» خواند و گفت که آن را به‌شدت محکوم می کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من حمله تروریستی هولناک به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض عربستان را که منجر به جان باختن ۱۲ انسان بی‌گناه و مجروح شدن صدها تن شد، به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کنم. به نمایندگی از مردم اسرائیل، عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز داشته و برای مجروحان آرزوی بهبودی کامل دارم.

نتانیاهو در اظهاراتی فریبکارانه و در شرایطی که خود او و رژیم صهیونیستی نماد اصلی تروریسم و تهدید اصلی برای امنیت و ثبات خاورمیانه محسوب می‌شوند، افزود: تروریسم، انسان‌های بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد و در پی گسترش ترس و بی‌ثباتی است؛ از این رو باید با قاطعیت با آن مقابله کرد. اسرائیل خواهان خاورمیانه‌ای قدرتمند است؛ خاورمیانه‌ای که در برابر تهدیدها متحد بماند، از مردمان خود محافظت کند و آینده‌ای سرشار از امنیت، همکاری و رفاه برای تمامی ملت‌های منطقه بسازد.

محکومیت حمله به فرودگاه ریاض از سوی نتانیاهو در حالی است که او تلاش می کند از هر فرصت و حادثه‌ای به نفع خود در انتخابات سوء استفاده کند.

در خبری دیگر، رسانه ها اعلام کردند که در پی حملات اخیر نیروهای یمنی به فرودگاه ریاض که چندین کشته و صدها زخمی برجا گذاشت، آلمان، کانادا و اسپانیا به شهروندان خود توصیه کردند از فرودگاه ریاض دور بمانند.

این سه کشور در پیام هشدار خود به وخامت اوضاع امنیتی در عربستان سعودی و خطر حمله به زیرساخت‌های این کشور اشاره کردند.

عربستان به صورت رسمی تأیید کرد که در حمله نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ملک خالد ریاض، ۱۲ نفر از جمله ۴ شهروند سعودی و ۸ تبعه خارجی کشته و دست‌کم ۳۰۹ نفر زخمی شدند.