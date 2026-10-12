به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، عربستان سعودی مبالغ هنگفتی برای خرید تسلیحات پیشرفته هزینه کرده است، اما عملیات های موفق نیروهای مسلح یمن به ویژه حمله به فرودگاه ریاض ضعف این کشور را آشکار کرده است.

طی شدیدترین حمله به عربستان سعودی در بیش از یک دهه گذشته، روز شنبه فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۳ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند. این حمله موجب شد کشورهای مختلف به شهروندان خود هشدار دهند که از این فرودگاه دوری کنند.

ناتوانی عربستان به عنوان وارد کننده تجهیزات نظامی

حملات مکرر موشکی و پهپادی یمن به اعتبار عربستان سعودی به عنوان کشوری باثبات با وجود برخورداری از منابع عظیم نفتی آسیب زده است. این حملات نیروهای مسلح یمن سامانه های پدافند هوایی عربستان را تحت فشار قرار داده و احتمالا ذخایر موشک های رهگیر این کشور را کاهش می دهد؛ موشک هایی که گزارش ها حاکی از کمبود آنها در سراسر جهان است.

موشک های یمنی در چندین مورد از حملات علیه تأسیسات نفتی و فرودگاه ها از جمله فرودگاه ریاض از سامانه های دفاعی عربستان عبور کرده اند.

آندریاس کریگ، از شرکت مشاوره ریسک منا آنالیتیکا مستقر در لندن، گفت: حتی یک سامانه چندلایه متشکل از پاتریوت، تاد، جنگنده ها و دیگر حسگرها نیز نمی تواند بر فراز کشوری به وسعت عربستان سعودی، با مساحتی حدود ۲.۲ میلیون کیلومتر مربع، گنبدی نفوذناپذیر ایجاد کنند. عربستان باید به طور مستمر از ریاض، فرودگاه ها، تأسیسات نفتی، پایگاه های نظامی و حجم گسترده ای از زیرساخت های حیاتی محافظت کند.

وی گفت: این کشور ظرفیت محدودی در صنایع نظامی دارد و به همین دلیل، هزینه های سنگینی برای خرید تسلیحات پیشرفته وارداتی متحمل شده است. عربستان در طول تاریخ برای تقویت نیروهای خود به حضور گسترده نیروهای خارجی، پیمانکاران و مربیان نظامی متکی بوده است.

کریگ اضافه کرد: خریدهای عمده تسلیحاتی از تولیدکنندگان غربی، از جمله شرکت های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به یکی از ویژگی های اصلی سیاست دفاعی عربستان و راهبرد دیپلماتیک این کشور برای جلب حمایت متحدان تبدیل شده است. اگرچه پدافند عربستان برخی از این حملات را رهگیری می کند اما نیروهای یمنی برای دستیابی به اهداف خود نیازی ندارند که هر بار از سامانه های دفاعی عبور کنند. آنها فقط به چند اصابت موفق نیاز دارند و حملات مکرر به فرودگاه ریاض نشان می دهد که یمنی ها همچنان توانایی انجام حملات متوالی در برد راهبردی را حفظ کرده اند.

وضعیف فاجعه بار برای سعودی

توماس جونو، تحلیلگر امنیتی دانشگاه اتاوا تاکید کرد، نیروهای مسلح یمن می خواهند قواعد بازی را تغییر دهند. با حملات جنگنده های عربستان به فرودگاه صنعا، نیروهای مسلح یمن می خواهند همان کاری را با عربستان انجام دهد که ریاض با آنها می کند.

وی گفت: هدف قرار دادن زیرساخت های حیاتی عربستان از سوی یمن حامل این پیام است که بهای صلح مدام در حال افزایش است. برای عربستان سعودی، این وضعیت یک فاجعه تمام عیار است زیرا این کشور چندین سال است که تلاش می کند خود را از جنگ یمن خارج کند.

همچنین آندریاس کریگ تصریح کرد: فرودگاه ریاض اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا یکی از محورهای اصلی چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به شمار می رود؛ طرحی که هدف آن تبدیل ریاض به قطب بزرگ برای گردشگران، شرکت های چندملیتی و رویدادهای بین المللی است. اگرچه اختلال در فعالیت فرودگاه ریاض ممکن است قدرت نظامی عربستان را تضعیف نکند، حملات مکرر هزینه های اقتصادی و روانی به این کشور تحمیل می کند که از خسارت های فیزیکی فراتر می روند.