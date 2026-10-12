۸۳۵ تُن فرآورده غیرقابل مصرف از چرخه غذایی اصفهان خارج شد

محمد رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال تاکنون ۱۵ هزار و ۲۹۲ بازدید بهداشتی در سطح استان انجام شده، اظهار کرد: حدود ۸۳۵ تن فرآورده غیرقابل مصرف از چرخه مصرف خارج شده است.

وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان ۳۰ کشتارگاه دام، ۲۰ کشتارگاه طیور، ۱۱ میدان دام، بیش از ۷۰ واحد بسته‌بندی فرآورده‌های دامی، ۲۰ سردخانه، بیش از هشت هزار واحد عرضه، ۲۱ واحد بسته‌بندی تخم‌مرغ، ۴۵ مرکز بسته‌بندی و ۱۳ کارخانه لبنی تحت نظارت اداره کل دامپزشکی دارد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان افزود: نظارت بر این مجموعه‌ها با بیش از ۶۵۰ مسئول فنی بهداشتی و شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها انجام می‌شود.

توقیف یکصد تن فرآورده دامی مشکوک

رفیعی با بیان اینکه تا امروز نزدیک به یکصد تن فرآورده مشکوک توقیف و بیش از ۴۳ تن فرآورده غیرقابل مصرف در بازرسی‌ها از چرخه خارج شده است، اضافه کرد: همچنین ۴۶۰ نمونه‌برداری و آزمایش انجام و بخشی از پرونده‌ها به مراجع قضایی ارجاع شده است.

رفیعی با اشاره به اینکه امسال تاکنون حدود ۳۰ هزار تن گوشت قرمز و بیش از ۶۴ هزار تن گوشت انواع پرندگان در کشتارگاه‌های تحت نظارت تولید شده است، ابراز کرد: از این میان ۴۱۷ تن گوشت و آلایش غیرقابل مصرف دام و ۳۷۵ تن مربوط به پرندگان از چرخه مصرف خارج شده است.

وی تاکید کرد: جمع این ارقام حدود ۸۳۵ تن فرآورده غیرقابل مصرف را نشان می‌دهد که در عمل از انتقال بیماری به سفره مردم جلوگیری کرده است.

۴۷ درصد بیماری‌های انسانی منشا حیوانی دارد

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۴۷ درصد بیماری‌های انسانی منشأ حیوانی یا مرتبط با فرآورده‌های حیوانی دارند، خاطرنشان کرد: همچنین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بیماری‌های عفونی مشترک انسان و دام هستند و بیش از ۸۰ درصد بیماری‌های نوپدید و بازپدید منشأ حیوانی دارند.

رفیعی با اشاره به اینکه دامپزشکی خط مقدم پیشگیری از ورود بیماری‌ها به حوزه سلامت انسان است، گفت: سال گذشته برای بیش از پنج هزار خودرو پروانه بهداشتی حمل صادر شد تا سلامت لجستیک فرآورده‌ها تضمین شود.

به گفته وی، در حوزه صادرات نیز پروانه IR پس از ممیزی و رفع نواقص برای واحدهایی صادر می‌شود که استاندارد کشورهای مقصد را داشته باشند؛ این استانداردسازی به کیفیت محصول داخلی نیز کمک می‌کند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان تصریح کرد: بهداشت و سلامت مردم خط قرمز دامپزشکی است و هیچ اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

رفیعی ادامه داد: از مردم می‌خواهیم گوشت و فرآورده را فقط از مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید کنار جاده‌ای یا کشتار غیرمجاز در مناسبت‌هایی مانند عید قربان خودداری کنند.

موردی از تب کریمه کنگو در اصفهان مشاهده نشد

وی تاکید کرد: تب کریمه–کنگو از بیماری‌های مشترکی است که می‌تواند مرگبار باشد و اغلب از مسیر کشتار غیربهداشتی منتقل می‌شود؛ ذبح در کشتارگاه و ماندن گوشت حدود ۲۴ ساعت باعث کاهش اسیدیته و کاهش خطر بیماری می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه آمار موارد انسانی ابتلا به تب کریمه کنگو را علوم پزشکی اعلام می‌کند، خاطرنشان کرد: امسال تاکنون موردی از آلودگی دام به تب کریمه کنگو در استان اصفهان نداشتیم.