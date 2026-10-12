حجت‌الاسلام محمدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تقویت ایمان به امدادهای غیبی و وعده‌های الهی اظهار کرد: اعتقاد به معنویت و امدادهای الهی، از مؤلفه‌های مهم امیدواری در شرایط دشوار است و افرادی که صرفاً با نگاه مادی به مسائل می‌نگرند، ممکن است درک درستی از این موضوع نداشته باشند.

وی افزود: فرهنگ مهدویت و انتظار به انسان می‌آموزد که در سخت‌ترین شرایط نیز نباید امید خود را از دست بدهد؛ چراکه ایمان به وعده‌های الهی، زمینه‌ساز استقامت و حرکت در مسیر حق است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان با اشاره به شرایط دشوار سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های نخست انقلاب با بحران‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه بود و در شرایطی که ساختارهای نظامی کشور هنوز در حال شکل‌گیری و تقویت بودند، با اتکا به ایمان، مقاومت مردم و امدادهای الهی توانست در برابر دشمنان ایستادگی کند.

طاهری تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مشکلات و فشارها نباید موجب ناامیدی مؤمنان شود، بلکه باید با تقویت ایمان، توکل به خداوند و افزایش صبر و استقامت، مسیر مقابله با دشواری‌ها را ادامه داد.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره صبر در برابر مشکلات بیان کرد: در قرآن کریم به ماجرای حضرت موسی(ع) و اعتراض برخی از پیروان ایشان به دشواری‌های پیش از بعثت و پس از آن اشاره شده است؛ در پاسخ به این شرایط نیز بر استعانت از خداوند و صبر تأکید می‌شود. این آموزه نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف الهی، نیازمند استقامت و عبور از آزمون‌های مختلف است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان ادامه داد: جامعه مؤمنان باید با صبر و خودسازی، آمادگی لازم برای انجام مسئولیت‌های بزرگ را پیدا کند؛ چراکه انتظار ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) صرفاً به معنای امیدواری زبانی نیست، بلکه مستلزم آمادگی فردی و اجتماعی و حرکت در مسیر ارزش‌های الهی است.

طاهری اضافه کرد: زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان(عج) نیازمند مشارکت مردم و انجام وظایف اجتماعی است و تحقق جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، معنویت و ارزش‌های اسلامی، بدون حضور آگاهانه و مسئولانه مردم امکان‌پذیر نخواهد بود. ازاین‌رو، هر فرد باید متناسب با توانایی و جایگاه خود در مسیر اصلاح جامعه و تقویت ارزش‌های دینی گام بردارد.

وی با اشاره به وظایف جامعه منتظر در دوران ظهور یادآور شد: اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه‌های مورد تأکید قرآن کریم هستند که باید از هم‌اکنون در جامعه مورد توجه قرار گیرند. اقامه نماز نیز صرفاً به انجام ظاهری این فریضه محدود نمی‌شود، بلکه باید آثار آن در رفتار فردی و اجتماعی و گسترش ارزش‌های اخلاقی نمایان شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی افزود: حضور آگاهانه در عرصه‌های اجتماعی، تقویت همبستگی عمومی و دعوت دیگران به مشارکت در فعالیت‌های جمعی، از مصادیق مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. در همین راستا، مؤمنان باید با توجه به توانایی و شرایط خود، در مسیر تقویت وحدت و حفظ انسجام جامعه نقش‌آفرینی کنند.

طاهری با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی تصریح کرد: این دو فریضه تنها به یک موضوع یا حوزه خاص محدود نمی‌شوند، بلکه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، کم‌کاری، گران‌فروشی و دیگر رفتارهای آسیب‌زا را نیز در بر می‌گیرند. اجرای صحیح این وظیفه دینی مستلزم شناخت دقیق مصادیق، رعایت شرایط و توجه به شیوه مناسب تذکر است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: حفظ عفاف، تقویت هویت فرهنگی و صیانت از ارزش‌های جامعه از موضوعاتی است که باید با نگاه مسئولانه و آگاهی‌بخشی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه غفلت از مسائل فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان با تأکید بر ضرورت آمادگی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) گفت: انتظار واقعی باید در رفتار، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای اصلاح جامعه نمود پیدا کند و هر فرد به اندازه توان خود برای تحقق ارزش‌های الهی و فراهم شدن زمینه ظهور تلاش کند.