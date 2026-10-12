به گزارش خبرگزاری مهر، شصتمین شماره نشریه «دیده‌بان اندیشه» با موضوع «صنعت انیمه» رونمایی شد. در این شماره از نشریه، مخاطبان، یادداشت‌ها و گفتارهایی از اساتید شاخص همچون مرضیه ادهم، داوود طالقانی، حامد میرزایی، مهدی قیاسی کارگر، حجت حاجی محمدی و یوسف پورجم را مطالعه می‌کنند.

در بخشی از سرمقاله این شماره اینگونه آمده است:

هویت، تا حد زیادی پاسخ انسان به جهانی است که در ذهن خود ساخته است. اگر خیال ما از جهان تغییر کند، نسبت ما با جهان نیز تغییر خواهد کرد؛ و اگر نسبت ما با جهان تغییر کند، به تدریج ارزش‌ها، انتخاب‌ها، سبک زندگی و حتی تعریف ما از «خود» نیز دگرگون می‌شود. از همین منظر، رسانه را باید نه صرفاً ابزار ارتباط، بلکه یکی از مهم‌ترین کارخانه‌های تولید خیال اجتماعی دانست.

در بین تولیدات رسانه‌ای موجود، «انیمه ژاپنی» را می‌توان یکی از مهمترین تولیداتی دانست که با استفاده از مجموعه‌ای از تصاویر زیبا، شخصیت‌های جذاب و داستان‌های هیجان‌انگیز، اقدام به ساخت هویت جدید برای مخاطبین خود می‌کند. حال سوال اینجاست که این صنعت چگونه از سرگرمی عبور کرده و به ساختن یک جهان ذهنی و هویتی برای مخاطب می‌رسد؟

مسیر هویت‌سازی انیمه را باید در سه گام دید: ساخت جهان خیالی، معرفی ایدئولوژی و معانی متناسب با آن جهان و در نهایت کادوپیچ‌کردن آن معانی در ظرف روایی و بصری جذاب. انیمه را باید از این منظر نه فقط یک محصول فرهنگی، بلکه یک ماشین هویت‌سازی فانتزی دید، ماشینی که ابتدا تخیل را تسخیر می‌کند، سپس معنا را در آن می‌کارد و در نهایت، آن معنا را از مسیر جذابیت و سرگرمی به مخاطب عرضه می‌کند.

لازم به ذکر است که این شماره از نشریه با ارائه تخفیف صورت گرفته و به مبلغ ۴۵۰ هزارتومان عرضه شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه نسخه‌ چاپی این شماره، درخواست خود را به آیدی m۱۱۰۶۱۴@ در پیام‌رسان‌های ایتا و تلگرام ارسال کنند.