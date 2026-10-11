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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

قدردانی فرمانده سپاه خراسان جنوبی از حضور مردم در رزمایش جان‌فدا

قدردانی فرمانده سپاه خراسان جنوبی از حضور مردم در رزمایش جان‌فدا

بیرجند- فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی از حضور گسترده مردم در رزمایش «جان‌فدای ایران» قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار ناصر بهروز، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، در پیامی از حضور و همراهی مردم استان در رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» قدردانی کرد.

در متن این پیام آمده است:

در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، عظمت یک ملت در اراده‌ای آشکار می‌شود که برای صیانت از میهن و پاسداری از عزت و استقلال خویش به میدان می‌آورد. رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» جلوه‌ای باشکوه از این حقیقت بود؛ حضوری گسترده و فراتر از انتظار که بار دیگر ظرفیت عظیم مردمی و پیوند عمیق مردم با سرنوشت ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و تجلیل از صبر و استواری خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، از یکایک مردم شریف استان و آحاد اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی که با حضور ارزشمند و همراهی مسئولانه خود به این رزمایش شکوه بخشیدند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، این مشارکت کم‌نظیر، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آمادگی مردم برای نقش‌آفرینی در پاسداری از امنیت و سربلندی میهن بود.

این حضور پرمعنا، برای خادمان مردم در مجموعه سپاه انصارالرضا(ع)، مایه دلگرمی و پشتوانه‌ای گران‌سنگ در مسیر خدمتگزاری شایسته‌تر به ملت بزرگ ایران است. صیانت از این سرمایه اجتماعی و تقویت پیوند میان مردم و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، مسئولیتی است که با عزمی راسخ و تلاشی مستمر، آن را دنبال خواهیم کرد.

از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی مردمان این دیار و توفیق روزافزون همه خدمتگزاران این سرزمین را مسئلت دارم و امیدوارم در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و در سایه رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، شاهد تداوم همبستگی ملی، استحکام روزافزون جبهه مردمی و اعتلای ایران اسلامی باشیم.

سرتیپ دوم پاسدار ناصر بهروز

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی

کد مطلب 6974899

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