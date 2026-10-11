شفیعی کدکنی در جمع خانواده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شفیعی کدکنی عصر یکشنبه در سفر به شیراز با حضور در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، در دو نشست جداگانه با اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و جمعی از علاقه‌مندان زبان و ادبیات فارسی دیدار و گفت‌وگو کرد.

بخش نخست این برنامه به دیدار و گفت‌وگوی صمیمانه شفیعی کدکنی با استادان بخش زبان و ادبیات فارسی اختصاص داشت.

در ادامه، نشست عمومی با حضور استادان، دانشجویان، دانش‌آموختگان و جمعی از دوستداران زبان و ادبیات فارسی در تالار دکتر منتظری دانشگاه شیراز برگزار شد.

شعرخوانی و اجرای موسیقی از بخش‌های این گردهمایی فرهنگی بود که فضایی ادبی به نشست بخشید. همچنین به مناسبت زادروز شفیعی کدکنی، مراسم کوچکی برای گرامیداشت این استاد برجسته برگزار شد.

دیدار با جعفر مؤید شیرازی

شفیعی کدکنی در ادامه سفر خود به شیراز، با حضور در منزل جعفر مؤید شیرازی، از استادان پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار با همراهی جمعی از استادان دانشگاه، از جمله یوسف نیری، استاد ممتاز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، انجام شد و فرصتی برای تجدید دیدار و تبادل نظر میان چهره‌های علمی و ادبی فراهم آورد.

حضور در آرامگاه سعدی، حافظ و شیخ روزبهان

استاد ممتاز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در جریان سفر به شیراز، از آرامگاه سعدی، حافظ و شیخ روزبهان نیز بازدید کرد.

این بازدیدها با همراهی جمعی از استادان و دانشجویان ادبیات فارسی انجام شد و جلوه‌ای از پیوند میان میراث ادبی و عرفانی شیراز و پژوهشگران و چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران را به نمایش گذاشت.

دیدار شفیعی کدکنی با خانواده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، فرصتی برای گردهمایی نسل‌های مختلف دانشگاهی و فرهنگی و پاسداشت جایگاه زبان و ادبیات فارسی در فضای علمی و فرهنگی این دانشگاه بود.