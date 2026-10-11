وقوع حادثه برای یک نفتکش در سواحل عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثه برای یک نفتکش در سواحل بندر صحار عمان دریافت کرده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه و مالکیت نفتکش خبری منتشر نشده است و مقام های رسمی ایران و عمان واکنشی به آن نشان نداده اند.

این حادثه در حالی اتفاق می افتد که روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دومین سوپر نفتکش متخلف با برخورد به یک مین دریایی عصر یکشنبه در محدوده جنوب تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه گردید.