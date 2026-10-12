سفر ۳۵۰۰ کیلومتری گل گهر به عمان فقط برای یک بازی!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه گل گهر، سیرجان نقطه آغاز بود؛ خانه‌ای که امید مردمش را توشه راه کردیم. نخست به تهران پرواز کردیم و سپس از پایتخت وطن راهی نجف شدیم؛ جایی که در میانه خستگیِ سفر، زیارت حرم امام علی(ع)، فرصتی برای آرام‌گرفتن دل‌ها بود.

از نجف تا بغداد، آسمان جای خود را به جاده داد. با اتوبوس رفتیم و پس از ساعت‌ها معطلی در فرودگاه، دوباره برخاستیم؛ این بار به‌سوی مسقط، برای دیدار آسیایی با المحرق بحرین.



سه پرواز، یک مسیر زمینی و حدود ۳۵۰۰ کیلومتر سفر، با امیدی که از سیرجان همراه‌مان شد و عزمی که برای ایران پابرجا ماند.

لازم به ذکر است که تیم های فوتبال المحرق و گل گهر شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم می روند.