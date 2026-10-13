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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

هفته نهم لیگ بیست و ششم؛

عالیشاه به استقلال رسید

عالیشاه به استقلال رسید

بازیکن تیم فوتبال گل گهر برای دیدار با استقلال در هفته نهم لیگ برتر محروم نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه گل گهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با درخواست باشگاه گل‌گهر سیرجان برای تعلیق دو جلسه باقی‌مانده محرومیت امید عالیشاه موافقت کرد.

کمیته انضباطی پس از بررسی درخواست باشگاه، با توجه به سپری‌شدن دو جلسه از محرومیت چهار جلسه‌ای عالیشاه و پرداخت جریمه نقدی، به استناد ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی، دو جلسه باقی‌مانده محرومیت این بازیکن را به مدت ۶ ماه تعلیق کرد.

بر این اساس، امید عالیشاه می‌تواند از تاریخ صدور رأی، تیم گل‌گهر را در مسابقات همراهی کند.

لازم به ذکر است که گل کهر در هفته نهم لیگ برتر روز دوشنبه ۲۷ مهر باید رو در روی استقلال قرار گیرد که به این ترتیب عالیشاه می تواند تیم خود را همراهی کند.

کد مطلب 6977150

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