گل گهر به دنبال اولین برد آسیایی؛ المحرق در مسیر شاگردان رحمتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان که در فصل جاری رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ تنها نماینده فوتبال ایران محسوب می‌شود، در هفته دوم مرحله گروهی این مسابقات از ساعت ۱۹:۳۰ امروز چهارشنبه ۲۲ مهر در ورزشگاه السیب عمان به مصاف تیم المحرق بحرین می‌رود؛ دیداری که شاگردان سیدمهدی رحمتی امیدوارند با کسب پیروزی در آن، نخستین برد خود را در رقابت‌های آسیایی جشن بگیرند.

نماینده فوتبال ایران در شرایطی خود را برای این مسابقه آماده کرده که مشکلات مربوط به محدودیت‌های پروازی، مسیر دشواری را پیش روی این تیم قرار داده است. گل‌گهری‌ها برای حضور در محل برگزاری مسابقه ناچار شدند مسافتی در حدود سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر را طی کنند؛ موضوعی که نارضایتی سیدمهدی رحمتی، سرمربی این تیم، را نیز به دنبال داشت. رحمتی در نشست خبری پیش از بازی با اشاره به دشواری‌های سفر، خواستار رسیدگی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به این شرایط شد تا مشکلات مشابه در ادامه رقابت‌ها برای نمایندگان فوتبال ایران ایجاد نشود.

گل‌گهر در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ برابر الجزیره امارات به تساوی رسید و اکنون در دومین مسابقه به دنبال کسب سه امتیاز است. این تیم که تجربه حضور در چنین سطحی از رقابت‌های آسیایی را دنبال می‌کند، امیدوار است با استفاده از فرصت پیش‌آمده برابر نماینده بحرین، نخستین پیروزی تاریخی خود در این مسابقات را به دست آورد و شرایطش را در جدول گروه بهبود ببخشد.

در سوی مقابل، المحرق بحرین قرار دارد؛ تیمی که فصل گذشته در دو مسابقه برابر استقلال ایران قرار گرفت و حاصل تقابل‌های دو تیم، یک پیروزی برای هر کدام بود. نماینده بحرین در نخستین بازی خود در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز برابر آرکاداغ ترکمنستان شکست خورد و برای جبران نتیجه نامطلوب دیدار ابتدایی، به دنبال کسب امتیاز در مصاف با گل‌گهر خواهد بود.

البته شرایط المحرق تنها به رقابت‌های آسیایی محدود نمی‌شود و این تیم در لیگ داخلی بحرین نیز نتایج چندان مطلوبی کسب نکرده است. المحرق در چهار دیدار ابتدایی خود در لیگ این کشور موفق به کسب پیروزی نشده و با ثبت دو تساوی و دو شکست و مجموع دو امتیاز، در جایگاه یازدهم جدول ۱۲ تیمی قرار دارد؛ آماری که نشان می‌دهد نماینده بحرین نیز با شرایطی دور از انتظار وارد این مسابقه می‌شود.

در مقابل، گل‌گهر در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران وضعیت بهتری دارد. شاگردان رحمتی از هشت مسابقه خود در لیگ برتر موفق به کسب ۱۳ امتیاز شده‌اند و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به آلومینیوم اراک، در رتبه هفتم جدول قرار دارند. نماینده ایران امیدوار است با تکیه بر شرایط خود در مسابقات داخلی و استفاده از فرصت تقابل با المحرق، نتیجه مطلوبی کسب کند و با روحیه‌ای بهتر به ادامه رقابت‌های آسیایی بازگردد.

البته گل‌گهر برای این مسابقه یک غایب نیز خواهد داشت و علیرضا احسانی‌فر به دلیل مصدومیت نمی‌تواند تیمش را در دیدار برابر المحرق همراهی کند. غیبت این بازیکن یکی از محدودیت‌های نماینده ایران در مسابقه‌ای است که کسب نتیجه مطلوب در آن می‌تواند نقش مهمی در ادامه مسیر آسیایی این تیم داشته باشد.

قضاوت دیدار گل‌گهر ایران و المحرق بحرین بر عهده نگودوی لان از کشور ویتنام است. اکنون باید دید نماینده فوتبال ایران با وجود دشواری‌های سفر و غیبت یکی از بازیکنان خود، می‌تواند از این مسابقه با کسب سه امتیاز خارج شود و نخستین پیروزی آسیایی خود را به ثبت برساند یا خیر.