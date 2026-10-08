از برد مقتدرانه گل گهر تا تقسیم امتیاز دو تیم مدعی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر امروز پنج‌شنبه ۱۶ مهر با ۴ بازی آغاز شد که طی آن سه بازی با نتیجه تیاوی مشابه یک بر یک به پایان رسید و گل گهر اولین تیم پیروز هفته هشتم بود.

در ابتدا دو تیم آلومینیوم و ملوان در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم‌رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک تمام شد. عرفان شهریاری برای ملوان و بهرام گودرزی برای آلومینیوم گلزنی کردند.

در دیگر بازی همزمان تیم نساجی در اولین حضور سعید دقیقی روی نیمکت خود و در خانه موفق به شکست دادن ذوب‌آهن نشد و این بازی هم با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. رحمان جعفری برای ذوب‌آهن و امیرمسعود سرآبادانی برای نساجی گلزنی کردند. در نیمه اول این بازی امیرمسعود سرآبادانی برای نساجی گلزنی کرد که داور به کمک VAR آن را مردود اعلام کرد.

در سومین بازی امروز، تیم گل گهر در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان موفق شد با ۳ گل استقلال خوزستان را شکست دهد. مجید علیاری، محمدرضا عباسی و مجتبی فخرالدین برای گل گهر گلزنی کردند.

در چهارمین و مهم ترین بازی هفته تیم‌های استقلال و تراکتور در حالی در ورزشگاه یارگار امام تبریز به مصاف تم رفتمد که در نیمه اول سعید سحرخیزان استقلال را پیش انداخت و در نیمه دوم سید مهدی حسینی گل مساوی را برای تراکتور به ثمر رساند. در این بازی تیبور هلیلوویچ برای تراکتور گل زد که به دلیل خطای هَند میلاد زکی پور پیش از وارد شدن توپ به دروازه استقلال سید وحید کاظمی این گل را مردود اعلام کرد تا بازی با نتیجه تساوی به پایان برسد. مصدومیت یاسر آسانی تلخ ترین خبر برای هواداران استقلال در آستانه بازی آسیایی با الغرافه قطر بود.