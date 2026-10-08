به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر فوتبال پس از وقفه‌ای ۲۵ روزه به دلیل رقابت های فیفادی و مسابقات تیم امید در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از امروز از سر گرفته می‌شود و هفته هشتم این رقابت‌ها با برگزاری ۶ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری خواهد شد.

این وقفه به دلیل برگزاری دیدارهای تیم‌های ملی و تیم امید ایجاد شده بود و حالا تیم‌ها بار دیگر برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر به میدان می‌روند. در ادامه دیدارهای هفته هشتم نیز یک مسابقه دیگر برگزار خواهد شد تا پرونده این هفته از مسابقات بسته شود.

نساجی - ذوب آهن

در نخستین دیدار امروز از هفته هشتم لیگ برتر، تیم فوتبال نساجی مازندران با هدایت سعید دقیقی به مصاف ذوب‌آهن اصفهان خواهد رفت؛ دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و دو تیم به دنبال کسب سه امتیاز آن هستند.

نساجی در سه دیدار اخیر خود روند خوبی داشته و موفق به کسب دو پیروزی و یک تساوی شده است. حالا این تیم با حضور سعید دقیقی روی نیمکت، به دنبال ادامه این روند و ثبت یک پیروزی دیگر در لیگ برتر است. نساجی روز گذشته نیز از فراز امامعلی به عنوان نخستین خرید خود در دوره حضور سعید دقیقی رونمایی کرد تا این بازیکن نخستین بازیکنی باشد که با نظر سرمربی جدید به جمع قائمشهری‌ها اضافه شده است.

در سوی مقابل، ذوب‌آهن در شرایط متفاوتی پا به این مسابقه می‌گذارد. این تیم پس از شکست مقابل پرسپولیس و همچنین تعویق دیدارش در هفته هفتم، حالا آماده بازگشت به رقابت‌های لیگ برتر شده است. عبدالله ویسی نیز که پیش از این از سمت خود استعفا کرده بود، با مخالفت مدیران باشگاه بار دیگر روی نیمکت ذوب‌آهن خواهد نشست تا هدایت این تیم را در ادامه فصل بر عهده داشته باشد.

نگاهی به تقابل‌های اخیر دو تیم نیز نشان می‌دهد رقابت نساجی و ذوب‌آهن همواره نزدیک بوده است. در ۱۰ دیدار اخیر دو تیم، نساجی سه بار به پیروزی رسیده، ذوب‌آهن چهار برد کسب کرده و سه مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

در جدول رده‌بندی، نساجی با کسب هشت امتیاز در رده نهم قرار دارد و ذوب‌آهن نیز با یک بازی کمتر و ۶ امتیاز، جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل، کسب سه امتیاز این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند در شرایط جدول رده‌بندی تأثیرگذار باشد. فرشید اسماعیلی هافبک تیم ذوب آهن به دلیل محرومیت در این بازی غایب خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می‌شود و موعود بنیادی‌فرد قضاوت آن را بر عهده خواهد داشت.

آلومینیوم - ملوان

تیم فوتبال آلومینیوم اراک که یکی از بهترین شروع‌های فصل جاری لیگ برتر را داشته و در کنار استقلال تنها تیم‌های بدون شکست این رقابت‌ها محسوب می‌شوند، امروز در خانه از ملوان بندرانزلی پذیرایی خواهد کرد؛ دیداری که هر دو تیم با اهداف متفاوتی برای کسب سه امتیاز آن به میدان می‌روند.

آلومینیوم که تاکنون شکستی را در لیگ برتر متحمل نشده است، به دنبال ادامه روند خوب خود در جدول رده‌بندی است و شاگردان کادر فنی این تیم امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، سه امتیاز این مسابقه را در اراک نگه دارند و همچنان به روند شکست‌ناپذیری خود ادامه دهند.

در سوی مقابل، ملوان پس از تجربه سه شکست متوالی، در آخرین دیدار خود پیش از تعطیلی لیگ برتر موفق شد مس شهربابک را شکست دهد و با روحیه‌ای بهتر به تعطیلات برود. حالا مازیار زارع و شاگردانش به دنبال آن هستند تا با کسب یک نتیجه مطلوب برابر آلومینیوم، روند پیروزی خود را تثبیت کنند و بار دیگر شرایط بهتری در جدول رده‌بندی پیدا کنند.

آلومینیوم در این دیدار یک غایب مهم نیز خواهد داشت. عباس کهریزی، وینگر این تیم، که در جریان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ همراه با تیم امید ایران دچار مصدومیت شد، مهم‌ترین غایب آلومینیوم در این مسابقه خواهد بود.

نگاهی به تقابل‌های اخیر دو تیم نیز نشان می‌دهد دیدارهای آلومینیوم و ملوان معمولاً نزدیک و پایاپای بوده است. در ۱۰ بازی گذشته دو تیم، سهم هر کدام دو پیروزی بوده و ۶ دیدار نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است؛ آماری که نشان می‌دهد دو تیم در سال‌های اخیر رقابت نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند.

آلومینیوم امروز امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی و ادامه روند شکست‌ناپذیری خود، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد و ملوان نیز تلاش خواهد کرد پس از پیروزی مقابل مس شهربابک، روند مثبت خود را ادامه دهد.

این بازی از ساعت ۱۶ و با قضاوت میثم حیدری در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برگزار می شود.

گل گهر - استقلال خوزستان

تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان که تنها نماینده ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا ۲ محسوب می‌شود، امروز در هفته هشتم لیگ برتر میزبان استقلال خوزستان خواهد بود؛ تیمی که در هفته گذشته دست به کار بزرگی زد و موفق شد تراکتور را شکست دهد.

شاگردان سیدمهدی رحمتی در گل‌گهر نیز آخرین دیدار خود در لیگ برتر را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند و در ادامه نیز در رقابت‌های آسیایی برابر الجزیره امارات به میدان رفتند و موفق شدند یک امتیاز از این مسابقه کسب کنند. سیرجانی‌ها با نتایجی که در هفته‌های اخیر به دست آورده‌اند، شرایط مناسبی دارند و امیدوارند روند خوب خود را در لیگ برتر نیز ادامه دهند.

در سوی مقابل، استقلال خوزستان با هدایت امیر خلیفه‌اصل در هفته هفتم موفق شد یکی از نتایج مهم این فصل خود را رقم بزند و تراکتور را شکست دهد. آبی‌پوشان خوزستانی پس از این پیروزی امیدوارند با کسب امتیاز در سیرجان، روند خود را ادامه دهند و جایگاه بهتری در جدول رده‌بندی پیدا کنند.

گل‌گهر در این مسابقه دو بازیکن خود را نیز در اختیار نخواهد داشت. امید عالیشاه و علیرضا علیزاده، دو هافبک این تیم، به دلیل محرومیت نمی‌توانند گل‌گهر را در دیدار برابر استقلال خوزستان همراهی کنند و سیدمهدی رحمتی باید بدون حضور این دو بازیکن، ترکیب تیمش را انتخاب کند.

دو تیم تاکنون پنج بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که استقلال خوزستان در هیچ‌کدام از این مسابقات موفق به شکست گل‌گهر نشده است. سهم گل‌گهر از این پنج تقابل نیز دو پیروزی بوده و سه دیدار دیگر با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

حالا گل‌گهر امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی و ادامه روند نتایج خوب خود، سه امتیاز این دیدار را به دست آورد و استقلال خوزستان نیز پس از پیروزی ارزشمند مقابل تراکتور به دنبال کسب نتیجه‌ای مطلوب در سیرجان خواهد بود. این بازی از ساعت ۱۶:۴۵ با قضاوت مرتضی منصوریان در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار خواهد شد.

تراکتور - استقلال

در مهم‌ترین دیدار هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های تراکتور و استقلال در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر دو نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا هستند و در جدول رده‌بندی لیگ برتر نیز به ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. همین موضوع اهمیت این دیدار را دوچندان کرده و کسب سه امتیاز می‌تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر شرایط جدول، از نظر روحی نیز برای هر دو تیم اهمیت زیادی داشته باشد.

تراکتور در شرایطی میزبان این مسابقه خواهد بود که برای این دیدار دو غایب قطعی دارد. مهدی ترابی به دلیل مصدومیت نمی‌تواند تیمش را همراهی کند و اودیلجان خامروبکوف نیز به دلیل حضور در اردوی تیم ملی ازبکستان و دیر اضافه شدن به تمرینات تراکتور، در فهرست این تیم برای دیدار برابر استقلال حضور نخواهد داشت.

از سوی دیگر، شهریار مغانلو و مهدی هاشم‌نژاد، دو بازیکن دیگر تراکتور، به تازگی دوران مصدومیت خود را پشت سر گذاشته‌اند و با توجه به شرایط بدنی آنها این احتمال وجود دارد که دیدار برابر استقلال را از روی نیمکت آغاز کنند و در ادامه مسابقه فرصت حضور در زمین را به دست آورند.

در سوی مقابل، استقلال با شرایطی متفاوت راهی تبریز شده است. سهراب بختیاری‌زاده برای این دیدار تمامی بازیکنان خود را در اختیار دارد و آبی‌پوشان برخلاف تراکتور با هیچ بازیکن مصدوم یا محرومی مواجه نیستند. به این ترتیب، سرمربی استقلال می‌تواند بدون دغدغه غیبت بازیکنان، ترکیب مورد نظر خود را برای این دیدار حساس انتخاب کند.

تراکتور و استقلال در حالی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که دو تیم در صدر جدول لیگ برتر قرار دارند و نتیجه این مسابقه می‌تواند در معادلات بالای جدول تأثیرگذار باشد. تراکتوری‌ها با استفاده از امتیاز میزبانی به دنبال حفظ صدرنشینی هستند و استقلال نیز تلاش می‌کند با کسب سه امتیاز، فاصله خود را با رقیب تبریزی کاهش دهد.

این دیدار از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز و با حضور هواداران برگزار خواهد شد و وحید کاظمی قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد. در ۱۰ دیدار گذشته رو در روی دو تیم سهم هر تیم ۴ پیروزی بوده و دو بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

پس از پایان این مسابقه، هر دو تیم باید خیلی زود تمرکز خود را روی رقابت‌های آسیایی بگذارند و برای حضور در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا آماده شوند؛ موضوعی که اهمیت مدیریت شرایط بازیکنان و نتیجه دیدار امروز را برای هر دو نماینده فوتبال ایران بیشتر می‌کند.

سپاهان - فجرسپاسی

در یکی دیگر از دیدارهای مهم هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های سپاهان و فجرسپاسی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت؛ مسابقه‌ای که دو تیم با شرایط متفاوتی در جدول و از نظر نتایج اخیر به استقبال آن می‌روند.

سپاهان که در هفته‌های ابتدایی فصل نتوانسته بود انتظارات را برآورده کند، در بازی‌های اخیر روند بهتری پیدا کرده و شاگردان محرم نویدکیا روی دور نتیجه‌گیری قرار گرفته‌اند. سپاهانی‌ها در سه دیدار اخیر خود موفق به کسب دو پیروزی شده‌اند و یک مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. حالا طلایی‌پوشان امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، روند مثبت خود را ادامه دهند و سه امتیاز دیگر به حساب خود اضافه کنند.

در سوی مقابل، فجرسپاسی همچنان نتوانسته انتظارات هوادارانش را برآورده کند و شرایط این تیم در هفته‌های اخیر با حواشی نیز همراه بوده است. در برخی از مسابقات اخیر، هواداران فجرسپاسی روی سکوها علیه رسول خطیبی، سرمربی این تیم، شعارهایی سر داده‌اند و حالا فجرسپاسی در اصفهان به دنبال کسب نتیجه‌ای است که بتواند شرایط این تیم را بهبود ببخشد.

نگاهی به تقابل‌های ۱۰ دیدار اخیر دو تیم نشان می‌دهد کفه ترازو به سود سپاهان سنگینی می‌کند. سپاهانی‌ها در این مدت هفت بار مقابل فجرسپاسی به پیروزی رسیده‌اند، دو مسابقه با برتری فجرسپاسی به پایان رسیده و یک دیدار نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. شاهین توکلی به دلیل محرومیت نمی تواند در این بازی فجر را همراهی کند.

حالا سپاهان در خانه به دنبال ادامه روند رو به رشد خود است و فجرسپاسی نیز برای پایان دادن به شرایط نامطلوب اخیر و بازگشت به مسیر کسب امتیاز، کار دشواری در ورزشگاه نقش جهان پیش رو خواهد داشت.

این دیدار از ساعت ۱۸:۴۵ و با قضاوت حسین زمانی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

فولاد - مس شهربابک

در آخرین دیدار امروز از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فولاد خوزستان و مس شهربابک مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت؛ مسابقه‌ای که دو تیم با شرایط متفاوتی در جدول و نتایج اخیر به استقبال آن می‌روند.

فولاد خوزستان با هدایت حمید مطهری در فصل جاری نتایج خوبی کسب کرده و به دنبال ادامه روند مثبت خود در لیگ برتر است. فولادی‌ها در این دیدار رامین رضاییان، یکی از بازیکنان تأثیرگذار خود، را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهند داشت و باید بدون این بازیکن به مصاف حریف خود بروند.

در سوی مقابل، مس شهربابک که برای نخستین بار حضور در لیگ برتر فوتبال را تجربه می‌کند، هنوز نتوانسته طعم پیروزی در این رقابت‌ها را بچشد و امیدوار است با کسب نتیجه در اهواز، شرایط خود را بهبود ببخشد. فریبرز گرامی نیز به دلیل محرومیت نمی‌تواند مس شهربابک را در این مسابقه همراهی کند.

این دو تیم تاکنون هیچ‌گاه مقابل یکدیگر قرار نگرفته‌اند و دیدار امروز نخستین تقابل تاریخ فولاد و مس شهربابک در فوتبال ایران خواهد بود.

این مسابقه از ساعت ۱۹ و با قضاوت هادی علی‌نیافرد در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار خواهد شد.

برنامه بازی های امروز پنج شنبه ۱۶ مهر لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* آلومینیوم - ملوان؛ ساعت: ۱۶:۰۰

* نساجی - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۶:۰۰

* گل گهر - استقلال خوزستان؛ ساعت: ۱۶:۴۵

* تراکتور - استقلال؛ ساعت: ۱۷:۰۰

* سپاهان - فجرسپاسی؛ ساعت: ۱۸:۴۵

* فولاد - مس شهربابک؛ ساعت: ۱۹:۰۰