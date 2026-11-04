به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان که تنها نماینده ایران در فصل جاری رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ محسوب می‌شود، امروز چهارشنبه ۱۳ آبان از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه آرکاداغ به مصاف نماینده ترکمنستان خواهد رفت؛ دیداری حساس که می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت سیرجانی‌ها برای صعود به مرحله بعد داشته باشد.

گل‌گهر در سه دیدار گذشته خود در این رقابت‌ها دو تساوی و یک شکست را تجربه کرده و شاگردان سیدمهدی رحمتی هنوز موفق به کسب پیروزی در این دوره از مسابقات نشده‌اند. دو تیم در دیدار رفت که ششم آبان برگزار شد، به تساوی بدون گل دست یافتند و هیچ‌یک نتوانستند دروازه حریف را باز کنند.

در جدول گروه B، الجزیره با هفت امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های آرکاداغ با چهار و المحرق با سه امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. گل‌گهر نیز با دو امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد و در چنین شرایطی، کسب سه امتیاز دیدار برابر آرکاداغ برای زنده نگه داشتن شانس صعود این تیم اهمیت زیادی دارد. در غیر این صورت، کار نماینده ایران برای رسیدن به مرحله بعد دشوارتر خواهد شد.

غیبت ۱۲ بازیکن در اردوی گل‌گهر

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیدمهدی رحمتی برای این مسابقه، تعداد بالای بازیکنان غایب تیمش است. علی حسنی، مسیح زاهدی، مهدی گودرزی به دلیل مصدومیت زانو، احسان حسینی به دلیل آسیب‌دیدگی دست، محمدعلی‌نژاد به دلیل سرماخوردگی، نوید عاشوری به دلیل مشکلات خانوادگی، میلاد کر به دلیل شکستگی قفسه سینه، مجتبی فخریان به دلیل مصدومیت همسترینگ و علی احسانی‌فر به دلیل پارگی رباط صلیبی، بازیکنانی هستند که گل‌گهر را در این مسابقه همراهی نمی‌کنند. البته این احتمال وجود دارد که میلاد کر بتواند برای دقایقی در ترکیب تیمش به میدان برود.

در کنار این غایبان، سه بازیکن دیگر گل‌گهر نیز به دلیل صادر نشدن ویزا نتوانستند همراه کاروان این تیم راهی ترکمنستان شوند. سیامک نعمتی، محمدحسین جمالی و ماهان افروزیان سه بازیکنی هستند که به همین دلیل از همراهی تیم خود محروم شدند تا تعداد غایبان گل‌گهر برای این مسابقه به ۱۲ نفر برسد.

مهدی رحمتی، سرمربی گل‌گهر، به همراه امید عالیشاه، بازیکن این تیم، در نشست خبری پیش از مسابقه به شدت از آنچه کارشکنی ترکمنستان و کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان کردند، گلایه داشتند. موضوع صادر نشدن ویزای سه بازیکن این تیم نیز از جمله موارد مورد اعتراض نماینده ایران پیش از این دیدار بود.

مهره‌های خطرناک آرکاداغ در انتظار خط دفاعی گل‌گهر

در سوی مقابل، آرکاداغ که طی سال‌های اخیر به یکی از تیم‌های مطرح فوتبال ترکمنستان تبدیل شده، از ترکیبی متشکل از بازیکنان ملی‌پوش و باتجربه این کشور بهره می‌برد و چند مهره تأثیرگذار در خطوط مختلف دارد.

در خط حمله این تیم دیدار دوردیف و آلتی‌میرات آنادوردیف از جمله بازیکنانی هستند که تجربه حضور در رقابت‌های بین‌المللی را دارند و می‌توانند برای خط دفاعی گل‌گهر دردسرساز شوند. در کنار این دو مهاجم، رحمان مرادبردیف نیز یکی از مهره‌های قابل توجه آرکاداغ به شمار می‌رود. این بازیکن در رقابت‌های آسیایی فصل جاری یک گل به ثمر رسانده و میلیس دینیف نیز با ثبت یک گل دیگر، از جمله بازیکنان گلزن نماینده ترکمنستان محسوب می‌شود.

در خط میانی نیز رزول خواجه‌اف و احمد آتایف نقش مهمی در سازماندهی بازی آرکاداغ دارند. آتایف از بازیکنان باتجربه فوتبال ترکمنستان است و خواجه‌اف نیز در طراحی حملات این تیم نقش مؤثری ایفا می‌کند.

آرزوقلی ساپارگولیف مدافع چپ آرکاداغ، یکی دیگر از بازیکنان مهم این تیم است. او با ثبت ۹ موقعیت گل در رقابت‌های آسیایی فصل جاری، یکی از مهره‌های موثر نماینده ترکمنستان در خلق موقعیت بوده است. مکان ساپاروف نیز علاوه بر وظایف دفاعی، با گلزنی در مسابقات آسیایی نشان داده که در ضربات ایستگاهی و حضور در محوطه جریمه حریف می‌تواند بازیکنی خطرناک باشد.

با توجه به شرایط جدول، غیبت تعداد زیادی از بازیکنان و همچنین میزبانی آرکاداغ، گل‌گهر کار دشواری برای کسب نخستین پیروزی آسیایی خود پیش رو دارد و باید دید شاگردان رحمتی در این مسابقه حساس چه نتیجه‌ای کسب خواهند کرد.