دو گروه شکارچی در شمیرانات دستگیر شدند؛ سلاح و لاشه کل وحشی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری دو گروه شکارچی غیرمجاز در مناطق حفاظت‌شده البرز مرکزی و ورجین و کشف دو قبضه سلاح شکاری، لاشه یک رأس کل وحشی و مقداری گوشت گونه حمایت‌شده کل و بز وحشی خبر داد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات اظهار کرد: محیط‌بانان پاسگاه‌های محیط‌بانی حاجی‌آباد و گلندوئک در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، دو گروه شکارچی غیرمجاز را در دو عملیات جداگانه شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در نخستین عملیات، محیط‌بانان گروهی از شکارچیان غیرمجاز را در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی، در ارتفاعات شمشک و دربندسر شناسایی و دستگیر کردند. در این عملیات، یک قبضه سلاح شکاری گلوله‌زنی و لاشه یک رأس کل وحشی از گونه‌های حمایت‌شده حیات وحش کشف و ضبط شد.

کرمی ادامه داد: در عملیاتی دیگر، محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی حاجی‌آباد پس از شنیدن صدای شلیک در منطقه، اقدامات لازم را برای شناسایی و تعقیب شکارچی انجام دادند و موفق به دستگیری وی شدند.

وی تصریح کرد: در این عملیات، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی کشف شد و در بازرسی از منزل ییلاقی متهم در روستای امامه نیز مقداری گوشت متعلق به گونه‌های حمایت‌شده کل و بز وحشی به دست آمد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات با قدردانی از همکاری عوامل بسیج فشم در اجرای این عملیات‌ها خاطرنشان کرد: چهار پاسگاه محیط‌بانی در این شهرستان فعال است و گشت‌های خودرویی، موتوری و پیاده به‌صورت مستمر در مناطق و زیستگاه‌های طبیعی انجام می‌شود.

کرمی در پایان تأکید کرد: مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت در دستور کار این اداره قرار دارد و این اقدامات با همکاری محیط‌بانان، کلانتری‌ها و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان ادامه خواهد یافت.