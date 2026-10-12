به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز دوشنبه در نشست تخصصی پایش و ارزیابی مدارس مجری زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی اظهار کرد: این برنامه با هدف گذار از آموزش‌های صرفاً حافظه‌محور به یادگیری تجربه‌محور و مهارت‌آموزی و تبدیل مدرسه به محیطی پویا برای «درس زندگی» دنبال می‌شود.

تغییر رویکرد یاددهی و یادگیری در مدارس

وی افزود: زیست‌بوم جدید برنامه درسی صرفاً به معنای تغییر کتاب‌های درسی نیست، بلکه تغییر در نگاه به فرآیند یاددهی و یادگیری را دنبال می‌کند؛ به‌گونه‌ای که معلم از مجری صرف محتوا به طراح موقعیت‌های یادگیری تبدیل شود و آموزش متناسب با نیازها و شرایط دانش‌آموزان شکل بگیرد.

اجرای طرح در چهار مدرسه پایلوت استان

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اجرای این برنامه در چهار مدرسه پایلوت استان گفت: در سال تحصیلی جاری، این طرح در ۱۴ کلاس درس با حضور ۴۱۸ دانش‌آموز پایه اول در مدارس منتخب اجرا می‌شود و روند اجرای آن به‌صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

توانمندسازی معلمان؛ محور اصلی تحول آموزشی

سهرابی توانمندسازی معلمان را یکی از محورهای اصلی زیست‌بوم جدید برنامه درسی دانست و تصریح کرد: تحول در مدرسه بدون توجه به جایگاه معلم و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای او امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: راهبران برنامه درسی باید با حمایت علمی، نظارت و همراهی مستمر با آموزگاران، زمینه اجرای مطلوب این برنامه را در مدارس فراهم کنند.

تأکید بر مشارکت خانواده‌ها و تولید محتوای خلاقانه

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان همچنین بر اهمیت مشارکت خانواده‌ها در اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی تأکید کرد و گفت: دریافت بازخورد از اولیا و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌ها می‌تواند به پویایی و ارتقای کیفیت این برنامه کمک کند.

وی بر ضرورت تولید محتوای آموزشی و چندرسانه‌ای خلاقانه، برگزاری نشست‌های مستمر با مدیران و آموزگاران مدارس مجری و بررسی مسائل و چالش‌های میدانی اجرای طرح تأکید کرد.