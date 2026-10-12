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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی در ۱۴ کلاس پایه اول لرستان

اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی در ۱۴ کلاس پایه اول لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی در ۱۴ کلاس پایه اول این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز دوشنبه در نشست تخصصی پایش و ارزیابی مدارس مجری زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی اظهار کرد: این برنامه با هدف گذار از آموزش‌های صرفاً حافظه‌محور به یادگیری تجربه‌محور و مهارت‌آموزی و تبدیل مدرسه به محیطی پویا برای «درس زندگی» دنبال می‌شود.

تغییر رویکرد یاددهی و یادگیری در مدارس

وی افزود: زیست‌بوم جدید برنامه درسی صرفاً به معنای تغییر کتاب‌های درسی نیست، بلکه تغییر در نگاه به فرآیند یاددهی و یادگیری را دنبال می‌کند؛ به‌گونه‌ای که معلم از مجری صرف محتوا به طراح موقعیت‌های یادگیری تبدیل شود و آموزش متناسب با نیازها و شرایط دانش‌آموزان شکل بگیرد.

اجرای طرح در چهار مدرسه پایلوت استان

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اجرای این برنامه در چهار مدرسه پایلوت استان گفت: در سال تحصیلی جاری، این طرح در ۱۴ کلاس درس با حضور ۴۱۸ دانش‌آموز پایه اول در مدارس منتخب اجرا می‌شود و روند اجرای آن به‌صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

توانمندسازی معلمان؛ محور اصلی تحول آموزشی

سهرابی توانمندسازی معلمان را یکی از محورهای اصلی زیست‌بوم جدید برنامه درسی دانست و تصریح کرد: تحول در مدرسه بدون توجه به جایگاه معلم و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای او امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: راهبران برنامه درسی باید با حمایت علمی، نظارت و همراهی مستمر با آموزگاران، زمینه اجرای مطلوب این برنامه را در مدارس فراهم کنند.

تأکید بر مشارکت خانواده‌ها و تولید محتوای خلاقانه

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان همچنین بر اهمیت مشارکت خانواده‌ها در اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی تأکید کرد و گفت: دریافت بازخورد از اولیا و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌ها می‌تواند به پویایی و ارتقای کیفیت این برنامه کمک کند.

وی بر ضرورت تولید محتوای آموزشی و چندرسانه‌ای خلاقانه، برگزاری نشست‌های مستمر با مدیران و آموزگاران مدارس مجری و بررسی مسائل و چالش‌های میدانی اجرای طرح تأکید کرد.

کد مطلب 6975543

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