خوردن خوراکی در اواخر شب برای کبد خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، تحلیل داده‌های مربوط به نزدیک به ۲۰۰ هزار بزرگسال آمریکایی نشان داد کسانی که پس از وعده شام خوراکی می‌خورند، با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی خطر ابتلا به دو نوع بیماری کبدی کُشنده روبرو هستند.

این بیماری‌ها شامل سیروز کبدی و بیماری کبد چرب هستند که از شایع‌ترین انواع بیماری‌های کبدی به شمار می‌روند. این عارضه‌ها همچنین می‌توانند منجر به سرطان شوند.

برای درک دقیق این ارتباط به تحقیقات بیشتری نیاز است، اما پژوهشگران احتمال می‌دهند که این مسئله با ساعت درونی بدن یا همان «ریتم شبانه‌روزی» مرتبط باشد.

«اندرو مک‌هیل»، نویسنده این مطالعه و دانشیار و متخصص فیزیولوژی خواب و ریتم شبانه‌روزی در دانشگاه علوم و بهداشت اورگن آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «ما بارها و بارها شاهد آن هستیم که زمان‌بندی رفتارها- چه خواب باشد، چه غذا خوردن و چه ورزش کردن- واقعاً حائز اهمیت است.»

ساعت درونی بدن افرادی که شب‌کار هستند اغلب دچار اختلال می‌شود؛ تحقیقات جداگانه‌ای نشان می‌دهد که این وضعیت حتی می‌تواند منجر به تغییراتی در ژن‌ها شود. این کارگران همچنین نرخ بالاتری از چاقی و بیماری‌های قلبی را تجربه می‌کنند که پژوهشگران هاروارد آن را به عدم هماهنگی میان ساعت درونی بدن و چرخه‌های منظم غذا خوردن و خوابیدن نسبت داده‌اند.

مک‌هیل خاطرنشان کرد: «غذا خوردن در اواخر شب، توانایی بدن برای متابولیسم کارآمد مواد غذایی را کاهش می‌دهد.»

دکتر «رابرت ویلچانسک»، متخصص کبد در مرکز اورگن هلث و نویسنده اصلی این پژوهش، افزود: «کبد هماهنگی بسیار زیادی با ریتم‌های شبانه‌روزی بدن دارد. بنابراین، ما به دنبال تغییر زمان‌بندی غذا خوردن به شیوه‌ای هستیم که بتواند بدون تغییر در نوع و ترکیبات غذای مصرفی افراد، تأثیر مثبتی بر سلامت آن‌ها داشته باشد.»

مطالعات پیشین همچنین مصرف نوشابه‌های گازدار و تنقلات فوق‌فرآوری‌شده مانند کوکی‌های شیرین و چیپس را با بیماری‌های کبدی مرتبط دانسته‌اند. خوشبختانه، تنها بخش کوچکی از افراد مبتلا به این نوع بیماری‌های کبدی، دچار اشکال وخیم و جدی این عارضه می‌شوند.

پژوهشگران به تحقیقات خود درباره عادات غذایی ادامه خواهند داد تا دریابند که آیا زمان‌بندی وعده‌های غذایی می‌تواند بر خطر ابتلا به بیماری تأثیر بگذارد یا خیر.

انواع گوناگونی از بیماری‌های کبدی وجود دارد که برخی از آن‌ها فاقد علائم هستند؛ با این حال، علائم بیماری سیروز کبدی شامل خستگی، کاهش اشتها، کاهش میل جنسی، زردی پوست، خارش پوست و حالت تهوع یا استفراغ است.