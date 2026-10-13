به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی اعلام کردند که رهبرانی از جنبش‌های مقاومت اسلامی حماس، جهاد اسلامی، جبهه خلق برای آزادی فلسطین و جنبش فتح در نشست‌های قاهره حضور دارند.

این گفتگوها که تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، با محوریت پایان دادن به اختلافات داخلی، تحکیم وحدت ملی و تقویت جبهه مقابله با رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود.

بررسی موضوع پیوستن حماس و جهاد اسلامی به سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) و بازسازی ساختار سیاسی فلسطین در مسیری که به مشارکت همگانی منتهی شود، از دیگر پرونده‌های اصلی این مذاکرات است.

این نشست‌ها در حالی جریان دارد که پیش‌تر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، زمان برگزاری همزمان انتخابات ریاست تشکیلات و مجلس قانونگذاری را ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ اعلام کرده است.