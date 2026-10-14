چابکی استارتاپی، رمز تبدیل «بله» به سوپراپلیکیشن ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محسن سیفی در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های مدیران و متخصصان «بله» گفت: این پیام‌رسان امروز با ده‌ها میلیون کاربر و میلیاردها پیام، از یک ابزار ارتباطی فراتر رفته و به یکی از زیرساخت‌های ملی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است.

وی افزود: مردم نباید برای انجام کارهای روزمره خود میان ده‌ها برنامک مختلف سرگردان باشند و «بله» این ظرفیت را دارد که بستر واحد دریافت خدمات فراگیر برای ایرانیان باشد.

از پیام‌رسان تا سوپراپلیکیشن ملی

سیفی با اشاره به تجربه موفق «بله» در ارائه خدمات عمومی، خواستار گسترش همکاری این مجموعه با وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: خدماتی که امروز مردم برای دریافت آن به سازمان ها و مراکز عمومی و دولتی مراجعه می‌کنند، می‌تواند به‌تدریج در بستر «بله» و به‌صورت غیرحضوری ارائه شود.

وی تأکید کرد: طرح‌های این حوزه باید بر اساس نیاز دستگاه‌ها، اولویت، توجیه اقتصادی و امکان اجرا انتخاب و دنبال شوند.

خدمات بانکی، مالی و سرمایه‌گذاری در یک بستر

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر توسعه خدمات بانکی غیرحضوری در «بله» گفت: باید خدماتی که امکان ارائه غیرحضوری دارند شناسایی شوند و فرایندهای بانکی با همکاری کارشناسان دو مجموعه به‌گونه‌ای اصلاح شود که مراجعات مشتریان به شعب کاهش یابد.

وی گسترش خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در این بستر را نیز ضروری دانست.

چابکی استارتاپی، مزیت رقابتی «بله»

سیفی رویکرد استارتاپی، چابکی و سرعت عمل را مهم‌ترین مزیت «بله» در رقابت با پلتفرم‌های داخلی دانست و گفت: این مجموعه باید با تکیه بر نوآوری، خلاقیت و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای فناوری ارتباطات، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، تجربه‌ای ساده، سریع و هوشمند از دریافت خدمات را برای کاربران فراهم کند.

وی افزود: هوش مصنوعی می‌تواند در «بله» نقش دستیار هوشمند کاربران را در امور بانکی، مالی و خدمات روزمره ایفا کند.

مدل‌های درآمدی مشترک و اهداف قابل ارزیابی

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه ظرفیت‌های دو مجموعه در حوزه‌های فنی، منابع انسانی، زیرساخت‌ها و شبکه مشتریان باید به فرصت‌های درآمدزا تبدیل شود، از مدیران «بله» خواست پیشنهادهای مشخصی برای طراحی مدل‌های درآمدی مشترک ارائه کنند.

وی تصریح کرد این همکاری‌ها باید در قالب برنامه‌ای همراه با زمان‌بندی، تعیین مسئولیت‌ها و شاخص‌های ارزیابی دنبال شود و نتایج آن در کاهش مراجعات حضوری و بهبود خدمت‌رسانی، تا پایان سال قابل سنجش باشد.

«بله» در یازده‌سالگی به روایت آمار

کاظم کیال، مدیرعامل «بله»، نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد این پیام‌رسان گفت: شمار کاربران «بله» به ۶۴.۵ میلیون نفر رسیده و ۴۵ میلیون نفر از آنان در این بستر پیام ارسال کرده‌اند. به گفته وی، طی ۱۵ ماه گذشته بیش از ۱۲۶.۹ میلیارد پیام و ۵۹۱ میلیون تماس صوتی در «بله» ثبت شده است. کاربران بیش از ۶.۵ میلیارد بار فایل بارگذاری کرده‌اند و ۲۲ میلیون نفر از قابلیت گروه‌ها استفاده می‌کنند.

کیال افزود «بله» هم‌اکنون بستر ارائه بخشی از خدمات عمومی است، به‌طوری که ۱۴ میلیون نفر امکان استعلام و دریافت خدمات کالابرگ را از طریق آن دارند، سه میلیون کاربر در خدمت «برق من» و سه میلیون و ۵۸۰ هزار نفر در خدمات هدفمندسازی یارانه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۱.۲ میلیون استعلام نیز در پیشخوان خدمات انتظامی آن انجام شده است.

حضور مدیران بانک ملی ایران و بازدید از شرکت «بله»

حسن جند معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات، جواد وکیلی معاون سرمایه گذاری و امور شرکت‌ها بانک ملی ایران و حامد دهقانی مدیرعامل شرکت سداد، نیز در این مراسم حضور داشتند.

محسن سیفی در حاشیه مراسم از بخش‌های مختلف «بله» بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت‌های فنی و برنامه‌های این مجموعه برای توسعه خدمات دیجیتال قرار گرفت.