اهتمام دولت در تامین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، در تابستان سال ۱۴۰۵ و در چارچوب برنامه‌های راهبردی وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اولویت‌بخشی به بخش صنعت، موفق شد برق بیشتری را به واحدهای تولیدی کشور تحویل دهد.

این اقدام مهم در شرایطی انجام شد که شبکه برق با چالش‌های ناشی از رشد مصرف و محدودیت‌های پیشین روبه‌رو بود، اما با مدیریت هوشمندانه و هماهنگی کامل، بسته اضطراری جبران کسری ۵۰۰۰ مگاواتی صنایع به اجرا درآمد و پایداری تولید صنعتی کشور حفظ گردید.

اقدامات عملیاتی گسترده‌ای در صنعت برق برای تحقق این هدف به کار گرفته شد؛ از جمله انتقال روزهای تعطیل صنایع، تنظیم ساعات مصرف واحدهای پرمصرف مانند سیمان، فعال‌سازی ظرفیت‌های صرفه‌جویی بخش خانگی و تجاری و رفع محدودیت تولید نیروگاه‌ها. همزمان، توسعه ظرفیت تولید جدید و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم (حدود ۴۰۰۰ مگاوات) به تقویت جدی توان تأمین برق صنایع انجامید.

این دستاورد ارزشمند که با عزم جهادی کارکنان صنعت برق حرارتی و حمایت دولت چهاردهم محقق شد، نه‌تنها اشتغال و تولید ملی را در تابستان سخت سال جاری تضمین کرد، بلکه نشان‌دهنده اولویت‌بندی صحیح و نگاه آینده‌نگر وزارت نیرو به توسعه پایدار کشور است. تداوم این مسیر امیدآفرین، آینده‌ای روشن‌تر برای صنایع ایران و امنیت انرژی ملی رقم خواهد زد.