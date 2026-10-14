موسوی: رسیدگی به گرانی و معیشت مردم اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری فرمانداری اسفراین در سالن جلسات فرمانداری با اشاره به سالروز ورود رهبر معظم انقلاب به اسفراین اظهار کرد: این سفر برای مردم شهرستان خاطره‌ای ارزشمند و ماندگار است و باید این روز گرامی داشته شود.

وی در ادامه افزود: مردم خراسان شمالی و اسفراین دارای روحیه شور، نشاط و سرزندگی هستند و باید جوانان را با الگوهای ارزشمند دفاع مقدس و سرداران شهید آشنا کنیم، چراکه زندگی این بزرگان سرشار از امید، تلاش و نشاط بود.

امام جمعه اسفراین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: مسئولان باید موضوعات مهمی مانند کشاورزی، دامداری، صنعت و دانشگاه را مورد توجه قرار دهند و برای پیشرفت شهرستان از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

موسوی با تأکید بر اهمیت دانشگاه‌ها در توسعه شهرستان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه دانش هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است و باید زمینه رشد و پیشرفت جوانان در همین شهرستان فراهم شود.

وی با اشاره به موضوع دانشگاه صنعتی اسفراین گفت: استقلال این دانشگاه و ارتباط آن با مراکز علمی کشور می‌تواند زمینه‌های بیشتری برای توسعه علمی شهرستان فراهم کند و امیدواریم شاهد تثبیت جایگاه دانشگاه صنعتی اسفراین باشیم.

امام جمعه اسفراین ادامه داد: پیشرفت با دو مؤلفه عزت ملی و اعتماد به نفس محقق می‌شود و مسئولان باید با استفاده از فرصت خدمت، برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

موسوی با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات مردم اظهار کرد: موضوع گرانی‌ها، نظارت‌ها و مشکلات معیشتی باید از اولویت‌های مسئولان باشد و خدمت به مردم بزرگ‌ترین سرمایه معنوی برای مدیران است.

وی همچنین از رسانه‌ها خواست در انعکاس مسائل شهرستان، اولویت‌ها و دغدغه‌های مردم را مدنظر قرار دهند و افزود: در شرایط کنونی باید با وحدت، همدلی و همکاری به دنبال پیشرفت و رفع مشکلات مردم باشیم.