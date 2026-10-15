۹ خوراکی شگفت انگیز در پیشگیری از پوسیدگی دندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، همه دوست دارند لبخندی درخشان داشته باشند. اما یک دهان سالم فوایدی را ارائه می دهد که بسیار فراتر از جذابیت های زیبایی است. مطالعات نشان داده اند که به نظر می رسد سلامت پریودنتال ضعیف خطر زوال شناختی و زوال عقل را افزایش می دهد. با انتخاب غذاهای مناسب، از دندان ها و سلامت طولانی مدت مغز خود حمایت می کنید.

برخی از غذاها می توانند به سفت شدن مینای دندان شما کمک کنند، در حالی که برخی دیگر می توانند به آرامی باکتری ها را هنگام غذا خوردن از بین ببرند. سایر غذاها ویتامین ها و مواد معدنی را تامین می کنند که از سلامت دهان و دندان حمایت می کنند. در ادامه درباره غذاهای سالم که کارشناسان سلامت دندان از شما می خواهند آنها را بیشتر مصرف کنید، اشاره می شود.

۱) پنیر

«مایکل یورگنسن»، دکتر دندانپزشک، می گوید: «پنیر یکی از بهترین میان وعده ها برای دندان های شماست. پنیر سرشار از کلسیم و فسفر است، مواد معدنی که به بازسازی و سفت شدن مینای دندان کمک می‌کنند و آن را در برابر پوسیدگی مقاوم‌تر می‌کنند.»

۲) سبزی های برگ دار

یورگنسن می‌گوید: «سبزی‌های دارای برگ‌های تیره کلسیم، اسید فولیک و ویتامین K را فراهم می‌کنند که باعث تقویت دندان‌ها و حمایت از لثه‌های سالم می‌شود.» یک مطالعه نشان داد افرادی که سبزیجات سبز تیره و زرد بیشتری مصرف می‌کردند، موارد کمتری از بیماری پریودنتال (بیماری لثه) را در یک بازه زمانی شش ساله داشتند.

یورگنسن می گوید: «بافت فیبری آنها تولید بزاق را تحریک می کند و به پاک کردن پلاک از سطح دندان کمک می کند.»

۳) هویج

«جن موران-کوبز»، بنیانگذار مرکز مراقبت های دهان و دندان در شیکاگو، می‌گوید: «سبزیجات ترد مانند هویج همانند مسواک‌های طبیعی عمل می‌کنند و به آرامی دندان‌ها را پاک می کنند و در عین حال بزاق دهان را برای شستن باکتری‌ها تقویت می‌کنند. آنها همچنین منبع خوبی از ویتامین A هستند که در تشکیل بافت های مخاطی نقش دارد و ممکن است به جلوگیری از بیماری پریودنتال کمک کند.»

۴) سیب

یورگنسن می‌گوید: «سیب‌ها اغلب "مسواک طبیعت" نامیده می‌شوند، زیرا بافت ترد آنها به تمیز کردن دندان‌ها در حین جویدن کمک می‌کند. آنها جریان بزاق را تحریک می کنند که باکتری های ایجاد کننده حفره را کاهش می دهد و پلی فنول های آنها به خنثی کردن ترکیبات گوگردی که باعث بوی بد دهان می شوند کمک می کند. عمل شستشوی ملایم ممکن است به کاهش لکه های سطحی نیز کمک کند و به مرور زمان دندان ها را درخشان تر نشان دهد.

۵) ماهی چرب

این ماهی ها شامل گزینه هایی مانند سالمون، ساردین و شاه ماهی است. یورگنسن خاطرنشان می‌کند: «ماهی‌های چرب برای داشتن دندان‌های قوی ضروری هستند، زیرا سرشار از ویتامین D هستند، که به بدن شما اجازه می‌دهد کلسیم را به طور موثر جذب کند. آنها همچنین حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ هستند که ممکن است التهاب را کاهش دهد و با جریان خون بهتر مرتبط است که به طور بالقوه می تواند برای لثه ها مفید باشد.»

او در ادامه می‌افزاید: «مینای قوی‌تر و لثه‌های سالم‌تر به معنای لبخندی مقاوم‌تر و ماندگارتر است.»

۶) آدامس بدون قند

برخی از مطالعات نشان داده اند که جویدن آدامس بدون قند می تواند به کاهش پلاک کمک کند. موران کوبز می گوید: «من جویدن آدامس بدون قند با زایلیتول را بعد از غذا توصیه می کنم. جویدن آدامس نه تنها نفس را تازه می کند، بلکه بزاق را تحریک می کند و باکتری های ایجاد کننده حفره را کاهش می دهد.»

البته جویدن آدامس همیشه برای هر دهانی گزینه مناسبی نیست، به خصوص اگر کارهای دندانی قابل توجهی انجام داده باشید، بنابراین هوشمندانه است که قبل از شروع جویدن آدامس با دندانپزشک خود مشورت کنید.

۷) آجیل

یورگنسن می‌گوید: «آجیل‌ها میان‌وعده‌ای مناسب برای دندان‌ها هستند که قند کمی دارند اما مواد معدنی بالایی دارند. بادام کلسیم را برای تقویت مینای دندان تامین می کند، در حالی که گردو برای حمایت از سلامت لثه ها امگا ۳ را فراهم می کند. ترد بودن آنها به از بین بردن ذرات غذا کمک می کند و مواد معدنی موجود در آنها می تواند در برابر ایجاد حفره در دندان محافظت ایجاد کند.»

۸) غلات کامل

اگر صبح‌ها بین نان تست سفید و نان تست گندم (قهوه‌ای) مردد هستید، برای حفظ سلامت دندان‌هایتان گزینه غلات کامل را انتخاب کنید. غلات کامل می‌توانند منبع خوبی از مواد مغذی مفید برای دندان باشند؛ از جمله ویتامین‌های گروه B (که به بهبود زخم‌های دهان کمک می‌کنند) و منیزیم که ماده معدنی مهمی برای ساخت دندان‌های محکم است.

۹) توت‌فرنگی

انواع توت (مانند توت‌فرنگی، تمشک و غیره) منابع خوبی از ویتامین C هستند که به تشکیل بافت‌های همبند قوی در لثه‌ها کمک می‌کند. نام دیگر ویتامین C، اسید اسکوربیک است؛ ماده‌ای که برای تولید کلاژن اهمیت دارد. کلاژن یکی از پروتئین‌های موجود در دندان‌ها، لثه‌ها و تاندون‌هاست. این میوه‌ها همچنین حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که به ترمیم آسیب‌های دهان و خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد مضر کمک می‌کنند.

جورگنسن می‌گوید: «مرکبات نیز سرشار از ویتامین C هستند، اما اسید موجود در آن‌ها اگر مدام آن‌ها را بمکید یا جرعه‌جرعه بنوشید، می‌تواند مینای دندان را از بین ببرد. آب‌پرتقال، لیموناد و حتی آب گازدار با طعم مرکبات می‌توانند این لایه محافظ را فرسوده کنند. پس از مصرف، دهان خود را با آب بشویید و پیش از مسواک زدن کمی صبر کنید تا به مینای دندان که در اثر اسید نرم شده است، آسیب نرسانید.»