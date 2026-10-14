پرداخت تسهیلات بانکی باید به تولید و اشتغال منتهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای بانک‌های استان قزوین با اشاره به نقش شبکه بانکی در رونق اقتصادی اظهار کرد: منابع و تسهیلات بانکی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، به توسعه اشتغال و تقویت کسب‌وکارها منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به قزوین افزود: بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات مصوب این سفر را با جدیت پیگیری کنند تا منابع در نظر گرفته‌شده بدون تأخیر غیرضروری به طرح‌های واجد شرایط اختصاص یابد.

استاندار قزوین با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در مسیر دریافت تسهیلات، خواستار تسهیل فرآیند تأمین مالی این واحدها شد و تصریح کرد: طولانی شدن روند بررسی و پرداخت نباید فعالیت واحدهای تولیدی را با وقفه مواجه کند. بانک‌ها باید ضمن ارزیابی دقیق شرایط متقاضیان، منابع را در اختیار مجموعه‌هایی قرار دهند که نیاز واقعی به تأمین مالی دارند و از ظرفیت لازم برای ادامه فعالیت و توسعه برخوردارند.

نوذری همچنین بر لزوم توجه به منافع اقتصادی استان در تخصیص تسهیلات تأکید کرد و گفت: در چارچوب قوانین و مقررات، باید متقاضیانی در اولویت قرار گیرند که به تعهدات خود عمل می‌کنند و فعالیت اقتصادی، کارت بازرگانی و حساب‌های بانکی آن‌ها در استان قزوین قرار دارد؛ چراکه این رویکرد می‌تواند به ماندگاری منابع و تقویت چرخه اقتصادی استان کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش مشارکت شبکه بانکی در اجرای طرح‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن را ضروری دانست و بر لزوم توجه بیشتر بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.

استاندار قزوین با اشاره به مسئولیت اجتماعی بانک‌ها نیز خواستار مشارکت جدی‌تر این مجموعه‌ها در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شد و خاطرنشان کرد: مدرسه‌سازی، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار، باید مورد توجه شبکه بانکی قرار گیرد تا بخشی از ظرفیت‌های مالی بانک‌ها در مسیر کاهش محرومیت و ارتقای امکانات آموزشی به کار گرفته شود.