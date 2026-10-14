به گزارش خبرنگار مهر حسن کامرانی‌فرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توزیع و ابلاغ اعتبارات تسهیلات تبصره‌ای (موضوع جزء ۱ بند ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵) با هدف توسعه اشتغال پایدار در شهرستان‌های استان و شهر بیرجند انجام شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ادامه داد: در راستای سیاست‌های دولت و به منظور تسریع در روند ایجاد اشتغال جدید و پایدار، اعتباری بالغ بر ۲۸۰ هزار میلیون ریال (۲۸ میلیارد تومان) برای حمایت از متقاضیان و طرح‌های واجد شرایط و اولویت‌دار در سطح استان توزیع شده است.

کامرانی فرد با اشاره به اینکه هدایت و حمایت از نخبگان مهارتی یک امر ضروری است، افزود: این تسهیلات با نگاهی عدالت‌محور و با استانداردِ اولویت ویژه برای مهارت‌آموختگان روستایی و ساکنان مناطق کم‌برخوردار پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اقدام صورت می گیرد تا گامی مؤثر در جهت پایداری جمعیت و رونق کسب‌وکارهای محلی برداشته شود.

کامرانی‌فرد در خصوص نحوه و بانک‌های عامل پرداخت‌کننده این تسهیلات تصریح کرد: چهار بانک عامل مسئولیت پرداخت این تسهیلات را به متقاضیان واجد شرایط بر عهده دارند.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی خاطرنشان ساخت: تخصیص قطعی این اعتبارات منوط به ثبت‌نام و ثبت‌درخواست متقاضیان در «سامانه اشتغال کشور» است.

وی بیان کرد: لذا از تمامی واجدین شرایط دعوت می‌شود با مراجعه به سامانه‌های مربوطه، مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل نمایند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی در پایان از تمامی واحدهای ذی‌ربط، مراکز آموزشی و کارشناسان خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق، اطلاع‌رسانی مناسب و پیگیری‌های مستمر، اقدامات لازم جهت هدایت واجدین شرایط و طی‌شدن فرایند جذب این اعتبارات را حداکثر تا پایان مهرماه به سرانجام برسانند.