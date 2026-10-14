به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، از رونمایی پلاک گذر موقت در شمار زیادی از مناطق آزاد کشور با هدف افزایش ظرفیت شماره‌گذاری خودرو خبر داد و اعلام کرد که فردا از پلاک منطقه آزاد بوشهر، به‌عنوان هجدهمین منطقه آزاد کشور، رونمایی می‌شود.

سردار حسینی با اشاره به سفر خود به استان بوشهر اظهار کرد: هدف اصلی این سفر، رونمایی از پلاک منطقه آزاد بوشهر است و امیدواریم مردم شریف استان بتوانند به‌نحو شایسته از مزایا و امتیازات مناطق آزاد بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند، افزود: یکی از ظرفیت‌های این مناطق، واردات برخی اقلام کالایی از جمله خودرو است. از سال گذشته، توسعه امکانات شماره‌گذاری در مناطق آزاد کشور را در دستور کار قرار دادیم و در همین چارچوب، اجرای مصوبه دولت درباره واردات خودروهای تا پنج سال زیر مدل در این مناطق آغاز شد؛ مصوبه‌ای که در بسیاری از مناطق آزاد کشور اجرایی و عملیاتی شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در راستای افزایش ظرفیت شماره‌گذاری خودرو در مناطق آزاد، پلاکی با عنوان «پلاک گذر موقت مناطق آزاد» طراحی کردیم که در شمار زیادی از مناطق آزاد کشور از آن رونمایی شده است. هدف از طراحی این پلاک، افزایش ظرفیت شماره‌گذاری و فراهم کردن امکان استفاده از خودروها در چارچوب ضوابط تعیین‌شده است.

وی با اشاره به مدت اعتبار این پلاک گفت: خودروهای دارای پلاک گذر موقت مناطق آزاد به مدت دو سال امکان استفاده دارند و این مدت تا پنج دوره نیز قابل تمدید است.

فعالیت سامانه شناسایی سرعت‌های بحرانی در محورهای اصلی کشور

سردار حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح عملکرد سامانه شناسایی سرعت‌های بحرانی، گفت: این سامانه حدود دو هفته است که به‌صورت آزمایشی فعالیت خود را در چند محور اصلی کشور آغاز کرده است. اجرای آزمایشی آن از محور تهران ـ قم شروع شد و سپس محورهای تهران ـ ساوه و ساوه ـ همدان به این طرح اضافه شدند. در هفته جاری نیز سامانه در محور اصفهان ـ قم، در مسیر منتهی به کاشان و اصفهان، فعال شده است.

وی با تأکید بر توانمندی این سامانه در شناسایی خودروهای متخلف اظهار کرد: سامانه شناسایی سرعت‌های بحرانی، خودروهایی را که با سرعتی بیش از ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت بالاتر از سرعت مجاز محور حرکت می‌کنند، شناسایی می‌کند و اطلاعات خودروی متخلف را به همراه تصویر آن برای تیم‌های مستقر در محدوده ۳۰ کیلومتری مسیر ارسال می‌کند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: با استفاده از این سامانه، امکان رصد اقدامات تیم‌های عملیاتی نیز فراهم است و می‌توان بررسی کرد که خودروی شناسایی‌شده متوقف شده، مورد اعمال قانون قرار گرفته یا مشمول توقیف ساعتی شده است. به این ترتیب، فرایند شناسایی تخلف تا اقدام عملیاتی پلیس با قابلیت نظارت و پیگیری همراه خواهد بود.

سردار حسینی با اشاره به نتایج اولیه اجرای طرح گفت: از زمان راه‌اندازی سامانه، شمار قابل توجهی از خودروهای دارای سرعت بحرانی شناسایی و متوقف شده‌اند. همچنین تعدادی خودروی سرقتی و خودروهای دارای دستور قضایی، دستور توقیف یا شکایت نیز با بهره‌گیری از این ظرفیت شناسایی و کشف شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه می‌تواند برای استان‌هایی که با پدیده خودروهای شوتی مواجه هستند نیز ابزاری مؤثر و کارآمد در شناسایی و برخورد با تخلفات باشد و به ارتقای نظارت پلیس بر محورهای مواصلاتی کمک کند.