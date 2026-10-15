به گزارش خبرنگار مهر، شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای عمده اندازه‌گیری می‌کند، با کاهش ۰.۱ درصدی به ۱۰۲.۰۶ واحد رسید. این شاخص پس از انتشار آمار تورمی آمریکا در روز چهارشنبه به بالاترین سطح ۱۸ماهه رسیده بود، اما در ادامه بخش عمده رشد خود را از دست داد.

به نوشته رویترز، در بازار ارز، یورو با افزایش ۰.۳ درصدی به یک دلار و ۱۱ سنت رسید و پوند انگلیس نیز با رشد ۰.۲ درصدی در سطح یک دلار و ۳۲ سنت معامله شد.

داده‌های وزارت کار آمریکا نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته در سپتامبر، نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از پیش‌بینی ۰.۲ درصدی اقتصاددانان بیشتر بود. با وجود این، اظهارات مقام‌های فدرال رزرو درباره ضرورت احتیاط در تصمیم‌گیری‌های پولی باعث شد معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه جاری را کاهش دهند.

اهمیت این تحولات در آن است که افزایش نرخ بهره آمریکا معمولاً از طریق بالا بردن بازده دارایی‌های دلاری می‌تواند تقاضا برای دلار را تقویت کند. در مقابل، کاهش انتظارات مربوط به سیاست انقباضی پولی ممکن است بخشی از این مزیت را از بین ببرد.

سرمایه‌گذاران اکنون علاوه بر داده‌های تورمی، آمارهای مربوط به قیمت تولیدکننده و خرده‌فروشی آمریکا را دنبال می‌کنند تا تصویر روشن‌تری از وضعیت تقاضا و مسیر احتمالی سیاست پولی به دست آورند.

تحولات بازار ارز نشان می‌دهد که حتی انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظار نیز لزوماً به تقویت پایدار دلار منجر نمی‌شود؛ زیرا واکنش بازار به چشم‌انداز نرخ بهره و ارزیابی معامله‌گران از تصمیم‌های آینده بانک مرکزی وابسته است.