به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کرم‌زاده، از بررسی و تصویب ۱۵ پرونده در پنجمین جلسه کارگروه امور زیربنایی استان خبر داد و اظهار کرد: با برگزاری منظم جلسات، روند رسیدگی به پرونده‌های در انتظار بررسی سرعت گرفته و تقریباً تمام پرونده‌های باقی‌مانده تعیین تکلیف شده‌اند.

برگزاری جلسات با فاصله ۱۲ روزه

کرم‌زاده با اشاره به روند برگزاری جلسات کارگروه امور زیربنایی استان، بیان کرد: پنجمین جلسه این کارگروه در کمتر از سه ماه اخیر برگزار شد و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، میانگین فاصله میان جلسات به حدود ۱۲ روز رسیده است.

وی افزود: در جلسه اخیر، ۱۵ پرونده بررسی و تصویب شد که ۱۴ پرونده به طرح‌های تولیدی، صنعتی، گردشگری و اقامتی اختصاص داشت و یک پرونده نیز در حوزه طرح‌های جامع و محدوده‌های شهری مورد بررسی قرار گرفت.

تأمین زمین برای طرح‌های مسکن در اولویت بررسی‌ها

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به اهمیت بررسی پرونده‌های مرتبط با طرح‌های شهری، تصریح کرد: تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان نهضت ملی مسکن، طرح‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت و سایر برنامه‌های حوزه مسکن از جمله موضوعاتی است که در این پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده

کرم‌زاده با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده در کارگروه امور زیربنایی گفت: با تصویب پرونده‌های مطرح‌شده در این جلسه، تقریباً تمام پرونده‌های در انتظار بررسی تعیین تکلیف شده‌اند و سایر پرونده‌ها نیز در مرحله تکمیل مدارک برای ارائه در جلسات آینده قرار دارند.

وی تأکید کرد: برگزاری منظم جلسات کارگروه با هدف تسریع در بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز، جلسات به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود تا روند رسیدگی به طرح‌ها و پروژه‌های استان با سرعت بیشتری دنبال شود.