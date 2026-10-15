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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

قیمت مرغ تازه اعلام شد

قیمت مرغ تازه اعلام شد

طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین، قیمت مرغ تازه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای( پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

کد مطلب 6978843
زهرا ناری

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