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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

معتمدیان خبر داد؛

آغاز ساخت ۲۶ مدرسه در بهارستان / احداث ۱۴ مدرسه جدید تصویب شد

آغاز ساخت ۲۶ مدرسه در بهارستان / احداث ۱۴ مدرسه جدید تصویب شد

بهارستان- استاندار تهران با تشریح نتایج پیگیری مصوبات سفر به بهارستان، از آغاز ساخت ۲۶ مدرسه ۱۵ کلاسه، تصویب احداث ۱۴ مدرسه جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در حاشیه نشست بررسی مصوبات دور اول سفر به شهرستان بهارستان اظهار کرد: در سفر آبان‌ماه سال گذشته، نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد و پس از بررسی‌های کارشناسی، ۴۸ مصوبه شامل ۴۲ مصوبه عمرانی و ۶ مصوبه اقتصادی به تصویب رسید.

وی افزود: این مصوبات بر اساس بررسی‌های میدانی، نیازهای شهرستان، مطالبات مردم و وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام تدوین شد و توسعه فضاهای آموزشی از محورهای اصلی آن بود.

استاندار تهران با اشاره به نیاز بهارستان به افزایش ظرفیت آموزشی گفت: بر اساس گزارش‌های بررسی‌شده، عملیات اجرایی ۲۶ مدرسه ۱۵ کلاسه در سطح شهرستان آغاز شده و تعدادی از این مدارس به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین در نشست امروز، احداث ۱۴ مدرسه جدید بر اساس نیاز مناطق مختلف و تراکم جمعیتی تصویب شد و هدف‌گذاری ما، تکمیل و بهره‌برداری از این مدارس در سال آینده است.

معتمدیان درباره پروژه‌های بهداشت و سلامت بیان کرد: اجرای بخشی از مصوبات این حوزه با تأخیر مواجه بوده است. اعتبار موردنیاز خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت تأمین شده و با پیگیری دستگاه‌های مسئول، باید عملیات اجرایی این پروژه‌ها در هفته‌های آینده سرعت بگیرد تا شاخص‌های سلامت شهرستان ارتقا یابد.

وی با تشریح اقدامات حوزه آب و فاضلاب اظهار کرد: توسعه مخازن ذخیره آب و خطوط انتقال، از اقدامات انجام‌شده برای افزایش پایداری و تاب‌آوری شبکه آب شرب بهارستان است که امروز نیز پروژه صالحیه به بهره‌برداری رسید. در نشست جمع‌بندی مصوبات، احداث مخازن جدید نیز تصویب شد تا شرکت آب و فاضلاب استان تهران اقدامات اجرایی آن را برای تقویت تأمین پایدار آب شرب دنبال کند.

استاندار تهران درباره مصوبات ورزشی سفر نخست نیز گفت: تعدادی از اماکن ورزشی شهرستان در مرحله تکمیل و تجهیز قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده، مردم از این زیرساخت‌ها بهره‌مند شوند.

معتمدیان در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات رفت‌وآمد مردم، به‌ویژه کارگران شهرستان بهارستان، تصریح کرد: در مجموع استان تهران، بیش از ۷۰ درصد جابه‌جایی‌ها با خودروهای شخصی انجام می‌شود و سهم حمل‌ونقل عمومی حدود ۳۰ درصد است که بخش عمده آن نیز در شهر تهران متمرکز شده است؛ بنابراین توسعه حمل‌ونقل عمومی شهرستان‌ها از اولویت‌های استان است.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور در دو سال گذشته بر استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی تأکید داشته و جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، راه‌آهن و استانداری تهران برگزار شده است. اقداماتی برای تکمیل زیرساخت‌های ریلی در شرق و غرب استان آغاز شده و شهرداری‌ها نیز در این زمینه مشارکت داشته‌اند.

کد مطلب 6991855

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