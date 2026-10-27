آغاز ساخت ۲۶ مدرسه در بهارستان / احداث ۱۴ مدرسه جدید تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در حاشیه نشست بررسی مصوبات دور اول سفر به شهرستان بهارستان اظهار کرد: در سفر آبان‌ماه سال گذشته، نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد و پس از بررسی‌های کارشناسی، ۴۸ مصوبه شامل ۴۲ مصوبه عمرانی و ۶ مصوبه اقتصادی به تصویب رسید.

وی افزود: این مصوبات بر اساس بررسی‌های میدانی، نیازهای شهرستان، مطالبات مردم و وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام تدوین شد و توسعه فضاهای آموزشی از محورهای اصلی آن بود.

استاندار تهران با اشاره به نیاز بهارستان به افزایش ظرفیت آموزشی گفت: بر اساس گزارش‌های بررسی‌شده، عملیات اجرایی ۲۶ مدرسه ۱۵ کلاسه در سطح شهرستان آغاز شده و تعدادی از این مدارس به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین در نشست امروز، احداث ۱۴ مدرسه جدید بر اساس نیاز مناطق مختلف و تراکم جمعیتی تصویب شد و هدف‌گذاری ما، تکمیل و بهره‌برداری از این مدارس در سال آینده است.

معتمدیان درباره پروژه‌های بهداشت و سلامت بیان کرد: اجرای بخشی از مصوبات این حوزه با تأخیر مواجه بوده است. اعتبار موردنیاز خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت تأمین شده و با پیگیری دستگاه‌های مسئول، باید عملیات اجرایی این پروژه‌ها در هفته‌های آینده سرعت بگیرد تا شاخص‌های سلامت شهرستان ارتقا یابد.

وی با تشریح اقدامات حوزه آب و فاضلاب اظهار کرد: توسعه مخازن ذخیره آب و خطوط انتقال، از اقدامات انجام‌شده برای افزایش پایداری و تاب‌آوری شبکه آب شرب بهارستان است که امروز نیز پروژه صالحیه به بهره‌برداری رسید. در نشست جمع‌بندی مصوبات، احداث مخازن جدید نیز تصویب شد تا شرکت آب و فاضلاب استان تهران اقدامات اجرایی آن را برای تقویت تأمین پایدار آب شرب دنبال کند.

استاندار تهران درباره مصوبات ورزشی سفر نخست نیز گفت: تعدادی از اماکن ورزشی شهرستان در مرحله تکمیل و تجهیز قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده، مردم از این زیرساخت‌ها بهره‌مند شوند.

معتمدیان در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات رفت‌وآمد مردم، به‌ویژه کارگران شهرستان بهارستان، تصریح کرد: در مجموع استان تهران، بیش از ۷۰ درصد جابه‌جایی‌ها با خودروهای شخصی انجام می‌شود و سهم حمل‌ونقل عمومی حدود ۳۰ درصد است که بخش عمده آن نیز در شهر تهران متمرکز شده است؛ بنابراین توسعه حمل‌ونقل عمومی شهرستان‌ها از اولویت‌های استان است.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور در دو سال گذشته بر استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی تأکید داشته و جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، راه‌آهن و استانداری تهران برگزار شده است. اقداماتی برای تکمیل زیرساخت‌های ریلی در شرق و غرب استان آغاز شده و شهرداری‌ها نیز در این زمینه مشارکت داشته‌اند.