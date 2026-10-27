به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سجادی عصر سه‌شنبه در نشست ستاد اعتکاف استان چهارمحال و بختیاری که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار در شهرکرد برگزار شد با اشاره به تمهیدات برپایی این آیین معنوی در سال جاری، اظهار کرد: در این خصوص نظامنامه‌ای تدوین شده و در اختیار اعضای ستاد استان و شهرستان‌ها قرار می‌گیرد.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این ستاد زیر نظر نماینده ولی فقیه در استان فعالیت می‌کند، ادامه داد: شورای راهبری اعتکاف استان‌ها، مصوب شورای انقلاب فرهنگی، متشکل از مسئولان ارشد استانی و مدیران کل برخی نهادها همچون تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و برخی مجموعه‌های دیگر است.

سجادی بیان کرد: ستاد اجرایی اعتکاف زیرمجموعه ستاد اعتکاف ۹ کمیته از جمله کمیته‌های ثبت‌نام، فضای مجازی و رسانه، اعزام مبلغ، فرهنگی و تبلیغ، جوانان و نوجوانان، بانوان، پشتیبانی و امور شهرستان، ارزیابی و نظارت بر عملکرد دارد که هر کدام شرح وظایف مشخص دارند.

وی با اشاره به فعالیت شوراهای شهرستانی اعتکاف با مسئولیت ائمه جمعه، گفت: انتظار می‌رود این شوراها هر چه زودتر فعالیت خود را که متشکل از مسئولان و مدیران شهرستانی است، آغاز کنند و جلسات خود را تشکیل دهند.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه سال گذشته در اکثر مساجد فعال استان یعنی قریب به ۲۰۴ مسجد شاهد برپایی مراسم معنوی اعتکاف بودیم، افزود: قریب به ۱۶ هزار نفر در این مساجد معتکف شدند که افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ را نشان می‌داد.

سجادی اظهار کرد: امسال تمهیدات و برنامه‌ریزی ما این است که حداقل ۲۵ هزار نفر در استان معتکف شوند که این مهم همت همه اعضای ستاد اعتکاف را می‌طلبد که رشد کیفی و کمی این مراسم را شاهد باشیم.

وی در خصوص اهمیت فعالیت کمیته‌های رسانه و فضای مجازی و نیز اعزام مبلغان، بیان کرد: تلاش ما این است با برنامه‌ریزی و شرح وظایفی که تعریف شده کارهای اثرگذارتری را در این ۲ حوزه برای تقویت این آیین معنوی شاهد باشیم.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری در ادامه به قرائت مأموریت‌های مسئولان ستاد مردمی اعتکاف در شهرستان‌ها پرداخت.