به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله ایزدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی بررسی راهکارهای توسعه زیست شبانه در شهرکرد، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای پویاسازی فضاهای شهری در ساعات عصر و شب تأکید کرد و خواستار بررسی کارشناسی عوامل مؤثر بر کاهش حضور شهروندان در بازار و فضاهای عمومی شهر شد.

ایزدی با اشاره به نقش زیست شبانه در رونق اقتصادی، تقویت تعاملات اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اظهار داشت: شهر پویا، شهری است که مردم بتوانند متناسب با نیازهای خود در ساعات مختلف شبانه‌روز از امکانات آن بهره‌مند شوند. توسعه اصولی زیست شبانه می‌تواند فرصت بیشتری برای خرید، تفریح خانوادگی و حضور در فضاهای عمومی را فراهم کند و به رونق فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نشاط اجتماعی براساس قانون و ارزشها بینجامد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی موانع کم‌رونقی شبانه شهرکرد افزود: محدودیت ساعات فعالیت اصناف، شرایط اقلیمی، ضعف روشنایی معابر، کمبود امکانات رفاهی و تفریحی و محدودیت‌های حمل‌ونقل عمومی، خلا های قانونی از جمله موضوعاتی است که باید با مشارکت کسبه، شهروندان ،مسولین مرتبط و کارشناسان بررسی شود تا راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط شهر جهت استفاده بهینه ارائه شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد، ارتقای روشنایی و امنیت معابر، پاکیزگی محیط شهری، بهبود وضعیت بوستان‌ها و فضاهای عمومی، تأمین امکانات بهداشتی و رفاهی و تقویت دسترسی به حمل‌ونقل عمومی را از محورهای مهم راه‌اندازی زیست شبانه برشمرد و تصریح کرد: خانواده‌ها باید بتوانند با درسایه امنیت و آرامش، ساعات بیشتری را به تفریح، گفت‌وگو و دورهم‌نشینی در فضاهای شهری اختصاص دهند.

ایزدی با بیان اینکه زیست شبانه صرفاً به رونق اقتصادی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: پویایی شهر در ساعات عصر و شب می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ارزش‌های فرهنگی و دینی، افزایش همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت شهروندان باشد. با این حال، توسعه این ظرفیت باید با درنظرگرفتن شرایط اقلیمی و فرهنگی شهرکرد، حقوق ساکنان محلات و کسبه و الزامات قانونی انجام شود.

وی افزود: زیست شبانه شهری از عوامل زیست پذیری شهرها و نیز برندینگ شهری است و حضور همگانی مردم در فضاهای شهری در شب، موجب شکل گیری اقتصاد و فرهنگ شبانه در شهرهای جهان شده است. اما علیرغم اهمیت و ضرورت زیست شبانه شهری در دنیای معاصر، برخی شهرها در این زمینه دچار رکود و کاستی های فراوانی هستند و میتوان گفت زیست شبانه رسمی در برخی شهرهای کشور وجود ندارد. بنابراین وقت آن فرارسیده است که عقب افتادگی نظام برنامه ریزی شهری خود را از جامعه و تحولات آن براساس قانون و ارزشها جبران کنیم.

ایزدی در پایان، بر ضرورت همکاری مدیریت شهری، اصناف، دستگاه‌های خدمات‌رسان و صاحب‌نظران برای تدوین برنامه‌ای منسجم تأکید کرد و گفت: با شناسایی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی و مردمی، می‌توان زمینه رونق بازار، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را در ساعات عصر و شب براساس قانون و شرع مقدس فراهم کرد.