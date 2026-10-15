دیپلماسی ورزشی کشتی ایران با قهرمانی در نزدیکی هتل ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی بار دیگر ثابت کرد که ورزش اول ایران است؛ رشته‌ای که نه‌تنها افتخارآفرینی روی تشک را به نام ایران ثبت می‌کند، بلکه می‌تواند نمادی از دیپلماسی ورزشی کشور در عرصه بین‌المللی باشد.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با هدایت حسن رنگرز، در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان در لاس‌وگاس، با کسب سه مدال طلا و ۱۱۹ امتیاز بر سکوی نخست جهان ایستاد. قهرمانی مقتدرانه‌ای که حتی غیبت یکی از ملی‌پوشان به دلیل مصدومیت نتوانست مانع تحقق آن شود. فرنگی‌کاران ایران با یک کشتی‌گیر کمتر، بار دیگر توانمندی و اقتدار کشتی ایران را به نمایش گذاشتند.

این موفقیت در شرایطی رقم خورد که تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید ایران، پس از درخشش در رقابت‌های ناگویا، با پیگیری‌ها و تدابیر فدراسیون کشتی موفق شدند ویزای حضور در مسابقات لاس‌وگاس را دریافت کنند و در آوردگاه جهانی حاضر شوند.

اما اهمیت این قهرمانی تنها به مدال‌ها و امتیازها محدود نمی‌شود. اهتزاز پرچم سه‌رنگ ایران در سالن توماس اند مک سنتر، در فاصله حدود پنج کیلومتری هتل ترامپ، نمادی از حضور مقتدرانه ورزش ایران در خاک آمریکا بود.

در این میان، حرکت تحسین‌برانگیز عرفان جرکنی قهرمان وزن ۶۳ کیلوگرم جهان، در ادای احترام به پرچم ایران نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و جلوه‌ای دیگر از تعلق خاطر قهرمانان ملی به پرچم و هویت ایرانی را به نمایش گذاشت.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، دو روز پیش از آغاز این رقابت‌ها تأکید کرده بود که حتی نایب‌قهرمانی کشتی ایران نیز از نگاه او به معنای شکست است. نتیجه‌ای که فرنگی‌کاران ایران در لاس‌وگاس رقم زدند، نشان داد این نگاه مبتنی بر قهرمانی‌طلبی، در کنار برنامه‌ریزی و تلاش ورزشکاران و کادر فنی، می‌تواند به موفقیتی بزرگ منجر شود.

کشتی ایران در لاس‌وگاس، هم روی تشک به قهرمانی رسید و هم با اهتزاز پرچم کشورمان، جلوه‌ای از دیپلماسی ورزشی را به نمایش گذاشت؛ دیپلماسی‌ای که در آن، ورزشکار ایرانی با تکیه بر توانایی خود، برای سربلندی نام ایران می‌جنگد و ورزش به بستری برای نمایش ظرفیت‌ها و اقتدار ملی تبدیل می‌شود.

این همان پیامی است که قهرمانی فرنگی‌کاران ایران در قلب آمریکا با خود داشت: برای سربلندی ایران باید جنگید، قهرمان شد و پرچم کشور را بالا برد.