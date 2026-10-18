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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۸

کشتی آزاد امیدهای جهان- لاس وگاس

ابوالفضل محمدنژاد صاحب دومین مدال طلا شد

ابوالفضل محمدنژاد صاحب دومین مدال طلا شد

در رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در آمریکا ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم دومین مدال طلا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا برگزار شد. در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم کوچانوف از اوکراین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید.

وی در این مرحله بستایف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ختاگ کارسانوف از آذربایجان گذشت و فینالیست شد. محمدنژاد در این مرحله مقابل آبرامیشویلی از گرجستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت و دومین مدال طلای ایران را ضرب کرد.

کد مطلب 6981018
سیده فرزانه شریفی

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