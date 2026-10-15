به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با قدردانی از فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تهدیدهای مختلف مواجه است، تداوم و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری از جمله اتفاقات قابل توجهی است که نشان‌دهنده امید فعالان اقتصادی به آینده و ظرفیت‌های کشور است.

استاندار زنجان با اشاره به افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان طی دو سال گذشته گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی، اشتیاق سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی در کشور فراتر از انتظار بوده و دستگاه‌های اجرایی باید با تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و رفع موانع، از این ظرفیت برای توسعه تولید و اشتغال استفاده کنند.

وی با بیان اینکه میزان استقبال از سرمایه‌گذاری در کشور فراتر از انتظارات بوده است، افزود: این رویکرد جای قدردانی دارد و وظیفه دستگاه‌های اجرایی را در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار و رفع موانع پیش روی تولید سنگین‌تر می‌کند.

استاندار زنجان با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در این نشست گفت: موضوعات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و درباره بخشی از مشکلات، تصمیمات اجرایی اتخاذ شد.

صادقی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل در بازه‌های زمانی مشخص تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید در مهلت تعیین‌شده، نتیجه اقدامات و تصمیمات خود را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعلام کنند تا روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر پیگیری شود.

وی ادامه داد: اگر در مسیر اجرای تصمیمات یا فعالیت واحدهای تولیدی موانع جدیدی ایجاد شود، باید موضوع در اسرع وقت مطرح و برای رفع آن تصمیم‌گیری شود. تصمیمات اتخاذشده نیز باید قابلیت اجرا داشته باشند و صرف طرح موضوع و برگزاری جلسه نباید به‌عنوان پایان کار تلقی شود.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی در سطح استان قابل حل است و برخی دیگر به پیگیری در سطح ملی نیاز دارد؛ ازاین‌رو، باید میان مسائل استانی و ملی تفکیک قائل شد و هر موضوع را از مسیر متناسب با آن دنبال کرد.

رشد سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های صنعتی در زنجان

صادقی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان اظهار کرد: بررسی عملکرد دو سال گذشته نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پیشرفت فیزیکی طرح‌های صنعتی در همین دوره محقق شده است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی مورد اشاره در گزارش ارائه‌شده، مربوط به دو سال اخیر است.

وی این روند را نشانه‌ای از ظرفیت اقتصادی استان و تأثیر تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی دانست و افزود: تحقق این میزان پیشرفت در شرایط دشوار اقتصادی، بیانگر آن است که با هماهنگی بیشتر و رفع موانع، می‌توان زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و افزایش اشتغال را فراهم کرد.

استاندار زنجان با قدردانی از تلاش مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های صنعتی و نهادهای مسئول در حوزه زیرساخت‌ها گفت: تحقق این دستاوردها حاصل فعالیت یک دستگاه به‌تنهایی نیست، بلکه همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی، اجرایی، مدیریتی و زیرساختی در آن نقش داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند افزود: هرچند در حوزه زیرساخت‌ها اقداماتی انجام شده و ظرفیت‌هایی برای پشتیبانی از تولید فراهم آمده است، اما این امکانات همچنان متناسب با نیازهای توسعه صنعتی نیست و باید برای افزایش ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود.

ایجاد بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی در افق توسعه شهرک صنعتی

صادقی با اشاره به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و توسعه شهرک صنعتی مورد بررسی در این نشست بیان کرد: بر اساس برآوردهای ارائه‌شده، ظرفیت ایجاد حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در افق توسعه این شهرک پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تحقق این ظرفیت اشتغال به فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، تسهیل فرایند واگذاری زمین، تأمین مالی طرح‌ها و رفع موانع اجرایی وابسته است و باید با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه تبدیل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده به فرصت‌های واقعی تولید و اشتغال فراهم شود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای زیرساختی شهرک‌های صنعتی گفت: توسعه فعالیت‌های صنعتی بدون تأمین پایدار زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست و موضوعاتی مانند انرژی، آب و سایر نیازهای واحدهای تولیدی باید متناسب با برنامه توسعه شهرک‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه، بخشی از مسائل مطرح‌شده در جلسه بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری شده است، اما برخی موضوعات مرتبط با توسعه آتی شهرک‌ها به بررسی‌های تخصصی‌تر و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به تغییر شرایط تأمین مالی واحدهای تولیدی اظهار کرد: روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش ریالی، با تحولات مهمی مواجه شده و دیگر نمی‌توان صرفاً به شیوه‌های سنتی و دریافت تسهیلات بانکی متکی بود.

صادقی افزود: لازم است مدیران اقتصادی و فعالان بخش تولید با روش‌های نوین تأمین مالی آشنا شوند و از ظرفیت‌های جدید برای تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور ضرورت بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی را افزایش داده است، تصریح کرد: استفاده از ابزارهای جدید مالی می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان واقعی کمک کند و بخشی از مشکلات ناشی از محدودیت نقدینگی را کاهش دهد.

استاندار زنجان تأکید کرد: حمایت از تولید باید به‌گونه‌ای باشد که واحدهای دارای ظرفیت فعالیت و توسعه، به دلیل موانع قابل رفع از چرخه تولید خارج نشوند و بتوانند از فرصت‌های موجود برای افزایش تولید و اشتغال بهره بگیرند.

صادقی با اشاره به ظرفیت بازار برای محصولات تولیدی برخی واحدهای صنعتی اظهار کرد: بر اساس مطالب مطرح‌شده در این نشست، بخشی از محصولات مورد نیاز کشور در حال حاضر از خارج تأمین می‌شود؛ درحالی‌که با فراهم شدن شرایط لازم برای تولید داخلی، امکان کاهش واردات و صرفه‌جویی قابل توجه ارزی وجود دارد.

وی افزود: در مواردی که بازار مصرف برای محصولات صنعتی وجود دارد، باید موانع پیش روی تولید شناسایی و برطرف شود تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به افزایش تولید و تأمین نیاز داخلی منجر شود.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: هدف همه دستگاه‌های مسئول باید تکمیل زنجیره فعالیت‌های اقتصادی و فراهم کردن شرایطی باشد که سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته به تولید محصول، عرضه به بازار و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور منتهی شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی گفت: حمایت از تولید نباید به اقدامات مقطعی محدود شود، بلکه باید تمام مراحل فعالیت یک واحد صنعتی، از تأمین زیرساخت و سرمایه تا تولید و عرضه محصول، مورد توجه قرار گیرد.

صادقی با اشاره به ضرورت استمرار ارتباط میان مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی واحدهای صنعتی باید از مسیرهای مشخص و با مشارکت دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

وی افزود: بخشی از راهکارهای رفع مشکلات تولید در نشست‌های مشترک دولت و بخش خصوصی بررسی شده و لازم است نتایج این گفت‌وگوها به اقدامات اجرایی و تصمیمات قابل پیگیری تبدیل شود.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه روند اجرای تصمیمات باید به‌صورت مستمر رصد شود، تصریح کرد: نگرانی اصلی در شرایط فعلی، علاوه بر شناسایی موانع، کندی اجرای برخی تصمیمات استانی و طولانی شدن روند پیگیری موضوعاتی است که به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارند.

وی ادامه داد: موضوعاتی که در اختیار استان قرار دارد باید بدون تأخیر تعیین تکلیف شود و مسائل نیازمند تصمیم‌گیری ملی نیز از طریق مراجع ذی‌ربط دنبال شود تا واحدهای تولیدی در انتظارهای طولانی و بلاتکلیفی باقی نمانند.

حمایت از تولید همراه با رعایت الزامات زیست‌محیطی

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، وظیفه دستگاه‌های اجرایی آن است که برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی تلاش بیشتری انجام دهند و زمینه فعالیت پایدار واحدهای تولیدی را فراهم کنند.

صادقی با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط زیست‌محیطی در فعالیت‌های صنعتی افزود: حمایت از تولید و صیانت از محیط زیست دو موضوع در تقابل با یکدیگر نیستند و باید به‌گونه‌ای عمل شود که توسعه فعالیت‌های اقتصادی همراه با رعایت الزامات زیست‌محیطی باشد.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از برخی واحدهای صنعتی و توجه به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه رعایت ملاحظات زیست‌محیطی گفت: رعایت این الزامات در کنار استمرار فعالیت اقتصادی اهمیت دارد و باید از واحدهایی که برای بهبود شرایط فعالیت خود و انطباق با ضوابط مربوطه تلاش می‌کنند، حمایت شود.

استاندار زنجان تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید ضمن پیگیری الزامات قانونی و زیست‌محیطی، به رفع موانع موجود نیز کمک کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند فرایندهای اصلاحی و توسعه‌ای خود را به‌درستی پیش ببرند.

صادقی با قدردانی از عملکرد مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان گفت: تلاش‌های انجام‌شده در بخش‌های مختلف قابل تقدیر است و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نیز نشان‌دهنده عملکرد مطلوب مجموعه مدیریتی استان در برخی شاخص‌هاست، اما شرایط فعلی کشور اقتضا می‌کند که سطح تلاش‌ها و کیفیت خدمات‌رسانی بیش از گذشته ارتقا یابد.

وی افزود: در شرایط عادی نیز رفع مشکلات واحدهای تولیدی اهمیت دارد، اما در وضعیت کنونی که بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری مواجه هستند، ضرورت حمایت مؤثر و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها دوچندان شده است.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید حل مسائل واقعی تولیدکنندگان، تسهیل فعالیت اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار باشد؛ بنابراین، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید ضمن پیگیری دقیق مصوبات، برای رفع موانع موجود و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید تلاش کنند.

صادقی ابراز امیدواری کرد با پیگیری مصوبات این نشست، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی، زمینه تسریع در اجرای طرح‌های صنعتی، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در استان زنجان فراهم شود.