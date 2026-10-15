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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

رهاسازی فوک خزری برنا پس از یک ماه درمان

رهاسازی فوک خزری برنا پس از یک ماه درمان

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از رهاسازی فوک خزری برنا پس از یک ماه درمان و افزایش ۱۰ کیلوگرمی وزن در میانکاله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فداکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، از رهاسازی یک فرد فوک خزری پس از یک ماه درمان و مراقبت در مرکز امداد و نجات فوک خزری در پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر داد.

شهرام فداکار با اعلام این خبر اظهار کرد: این فوک خزری حدود یک ماه پیش، پس از گرفتار شدن در تورهای سرگردان ماهیگیری در دریای خزر، با جراحات جدی و ضعف جسمانی پیدا شد و برای درمان و بهبود وضعیت عمومی به مرکز امداد و نجات فوک خزری در پناهگاه حیات وحش میانکاله انتقال یافت.

وی افزود: این فوک در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از ساحل بندر امیرآباد و در عمق ۳۰ متری دریای خزر، به زیستگاه طبیعی خود بازگشت.

کد مطلب 6979029
محدثه رمضانعلی

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