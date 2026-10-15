زینب(س)؛ فریاد حقیقت، پرچم عزت و مقاومت

یادداشت مهمان؛ کریم سرافراز مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ، کربلا پایان یک نبرد نبود؛ آغاز حماسه‌ای بود که زینب(س) روایتگر آن شد.حضرت زینب(س) به تاریخ آموخت که قدرت حقیقی تنها در شمشیر و سپاه نیست؛ گاهی یک کلام برخاسته از ایمان و حقیقت، بنیان‌های یک دستگاه ظلم را به لرزه درمی‌آورد.

دشمن می‌خواست صدای عاشورا را خاموش کند، اما زینب(س) نگذاشت خون شهیدان در غبار تحریف گم شود. او نشان داد که می‌توان در اوج مصیبت ایستاد، در برابر قدرت سر خم نکرد و حقیقت را بی‌هراس فریاد زد.

امروز نیز جهان، صحنه تقابل عزت ملت‌ها با منطق سلطه و زورگویی است. تحریم، جنگ روانی و تحریف واقعیت‌ها، ابزارهایی برای تضعیف اراده ملت‌های مستقل‌اند؛ اما مکتب زینب(س) به ما می‌آموزد که مقاومت، بدون بصیرت و آگاهی پایدار نمی‌ماند و استقلال، بدون وحدت و خودباوری حفظ نمی‌شود.

استکبارستیزی، یعنی دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، نپذیرفتن تحمیل و ایستادگی در برابر ظلم؛ و جهاد تبیین، یعنی اجازه ندادن به دشمن برای تحریف حقیقت و وارونه نشان دادن جایگاه حق و باطل.

پیوند میلاد حضرت زینب(س) با روز پرستار نیز یادآور جبهه دیگری از حماسه انسانی است؛ جایی که پرستار با دانش، تعهد و فداکاری، در برابر درد و رنج انسان می‌ایستد و چراغ امید را روشن نگه می‌دارد.

پیام زینبی برای امروز ما روشن است: در برابر ظلم، عزت؛ در برابر تحریف، حقیقت؛ در برابر ناامیدی، امید؛ و در برابر رنج انسان‌ها، مسئولیت‌پذیری را انتخاب کنیم.

زینب(س) نماد این حقیقت جاودانه است: قدرت می‌تواند میدان را تصرف کند، اما نمی‌تواند حقیقت را برای همیشه به اسارت بگیرد.

میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار مبارک باد.