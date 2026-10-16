واکنش به تعطیلی میز خدمت اداره کل تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیزاده، در پنل بررسی چالش‌های تولید و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و رفع موانع و مشکلات صدور پروانه‌های ساخت در نمایشگاه ایران مد۲۰۲۶، گفت: میز خدمت اداره کل تجهیزات پزشکی تعطیل نشده، فقط به محیط بهتری جابجا شده است.

وی افزود: باید به این نکته توجه شود سامانه ثبت تقاضای ملاقات که در سازمان غذا و دارو وجود داشت در اداره کل هم پیاده شد و متاسفانه به دلیل گستردگی این حوزه که خیلی از مباحث بی واسطه نمی تواند منتقل شود این ذهنیت را ایجاد کرده که میز خدمت تعطیل شده است در حالی که عملا این طور نبوده و فقط جابجا شده است.

مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: البته باید بگویم هنوز آن ایده آلی که در ذهن بنده بود محقق نشده است. اما به هر حال همیشه تغییر از سنت به مدرنیته هزینه دارد و تغییر از یک ساختار آشفته به ساختاری منظم با مقاومت مواجه می شود که این موضوع هم از این قاعده مستثنی نبود.

علیزاده از فعالان انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی خواست که برنامه عملیاتی به منظور افزایش تولید تجهیزات پزشکی ارائه دهند و تبیین کنند که چطور می توان قانون جهش تولید تجهیزات پزشکی را اجرایی کرد.