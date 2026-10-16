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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

پیشرفت ۷۰ درصدی کریدور ساحلی جنوب کشور در هرمزگان

پیشرفت ۷۰ درصدی کریدور ساحلی جنوب کشور در هرمزگان

بندرعباس - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از پیشرفت حدود ۷۰ درصدی کریدور ساحلی جنوب کشور در محدوده استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفر صادقی‌پور ظهر جمعه در بازدید از پروژه‌های راهسازی غرب هرمزگان با اشاره به اهمیت راهبردی کریدور ساحلی جنوب کشور اظهار کرد: این کریدور از شلمچه آغاز می‌شود و تا پسابندر در محدوده چابهار امتداد دارد و حدود یک‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر طول دارد که ۸۳۸ کیلومتر آن در محدوده استان هرمزگان واقع شده است.

وی افزود: از مجموع مسیر کریدور ساحلی در هرمزگان، حدود ۴۰۰ کیلومتر در غرب و ۴۳۸ کیلومتر در شرق استان قرار دارد و تاکنون حدود ۷۰ درصد این مسیر اجرا شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه بخش عمده مسیرهای باقی‌مانده در شرق استان قرار دارد، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، روند اجرای پروژه‌ها در این بخش نیز در حال فعال‌تر شدن است و برنامه‌ریزی برای تسریع در تکمیل قطعات باقی‌مانده با جدیت دنبال می‌شود.

صادقی‌پور با اشاره به بهره‌برداری از بخشی از مسیر در غرب استان تا دهه فجر، تصریح کرد: ۴۲ کیلومتر از مسیر کریدور ساحلی جنوب کشور در غرب هرمزگان تا دهه فجر امسال آماده بهره‌برداری خواهد شد که می‌تواند در بهبود دسترسی، ارتقای ایمنی تردد و تقویت ارتباطات جاده‌ای مناطق ساحلی استان مؤثر باشد.

وی تأمین منابع مالی را مهم‌ترین عامل در سرعت اجرای پروژه‌های باقی‌مانده دانست و خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این پروژه‌ها مسائل فنی نیست، بلکه محدودیت و تأخیر در تأمین اعتبارات است؛ به‌گونه‌ای که تخصیص قطره‌چکانی منابع مالی موجب کند شدن عملیات اجرایی و افزایش زمان تکمیل پروژه‌ها شده است.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان تأکید کرد: با توجه به اهمیت این کریدور در اتصال مناطق ساحلی و نقش آن در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جنوب کشور، تأمین به‌موقع منابع مالی و تداوم حمایت‌های اعتباری، شرط اصلی شتاب‌بخشی به اجرای قطعات باقی‌مانده و تکمیل این مسیر راهبردی در هرمزگان است.

کد مطلب 6979371

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