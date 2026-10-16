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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

پروفسور پیروز مجتهدزاده جغرافیدان برجسته درگذشت

پروفسور پیروز مجتهدزاده جغرافیدان برجسته درگذشت

ساری- پروفسور پیروز مجتهدزاده، جغرافیدان برجسته و از چهره‌های تراز اول مطالعات ژئوپلیتیک ایران، در سن۸۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور پیروز مجتهدزاده، جغرافیدان برجسته و از چهره‌های تراز اول مطالعات ژئوپلیتیک ایران، در سن۸۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

درگذشت پروفسور پیروز مجتهدزاده؛ پاسدار علم و جغرافیای سیاسی ایرانبه گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جامعه علمی و پژوهشی کشور، با درگذشت پروفسور پیروز مجتهدزاده، جغرافیدان برجسته و از چهره‌های تراز اول مطالعات ژئوپلیتیک ایران، با فقدانی بزرگ روبه‌رو شد. وی که تمام عمر خود را وقف شناخت و دفاع علمی از منافع ملی و تمامیت ارضی ایران کرد، در ۸۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

پروفسور مجتهدزاده، متولد ۲۰ بهمن ۱۳۲۴ در شهرستان نور، مسیر علمی خود را از دانشگاه تهران آغاز کرد و با پشتکار و توانمندی، راهی برترین مراکز علمی جهان شد. او پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه منچستر، دانش خود را در دانشگاه‌های همچون آکسفورد و لندن ارتقا داد و به یکی از متخصصان شناخته‌شده در عرصه ژئوپلیتیک جهان تبدیل گشت.

نام پیروز مجتهدزاده در میان پژوهشگران، با موضوعات حساس و راهبردی گره خورده است. او با تمرکز بر حوزه‌هایی نظیر جایگاه راهبردی تنگه هرمز و مسائل حاکمیتی خلیج فارس، مباحث مرزی و صیانت از تمامیت ارضی ایران، تبیین مواضع علمی ایران درباره جزایر سه‌گانه (تنب و ابوموسی)، نقشی بی‌بدیل در تبیین جغرافیای سیاسی کشور ایفا کرد. آثار او از جمله کتاب‌های «جغرافیای سیاسی تنگه هرمز»، «جزایر تنب و ابوموسی» و کتاب انگلیسی Small Players of the Great Game، همواره به عنوان منابعی ارزشمند در این حوزه شناخته می‌شوند.

او علاوه بر فعالیت در مراکز معتبری مانند دانشگاه تهران و تربیت مدرس، همواره پیوند خود را با زادگاهش حفظ کرد؛ چنان‌که نگارش کتاب «جغرافیای شهرستان نور» گواهی بر عشق او به ریشه‌های خود و تلاش برای معرفی ظرفیت‌های سرزمینش است.

درگذشت این استاد برجسته، نه تنها برای جامعه علمی، بلکه برای تمام ایرانیانی که به جایگاه جغرافیایی و حاکمیتی میهن خود افتخار می‌کنند، ضایعه‌ای بزرگ است. پروفسور مجتهدزاده علمی بود که با قلم خود، از مرزهای ایران در محافل بین‌المللی دفاع کرد.

کد مطلب 6979701

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