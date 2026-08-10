کتاب استادان دانشگاه شیراز درباره خلیج فارس در اشپرینگر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خلیج فارس و جزایر که در ژوئیه ۲۰۲۶ (مردادماه ۱۴۰۵) به زبان انگلیسی منتشر شده، حاصل همکاری دکتر نظام‌الدین فقیه، استاد بازنشسته بخش مدیریت دانشگاه شیراز، دکتر سید ابوالقاسم فروزانی، استاد بخش تاریخ، دکتر علی‌حسین صمدی، استاد بخش اقتصاد و سارا فروزانی، دانش‌آموخته ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز است.

کتاب «خلیج فارس و جزایر؛ پویایی‌های تاریخی و قرن بیست‌ویکم» در هشت فصل و ۱۸۵ صفحه، با رویکردی میان‌رشته‌ای به بررسی تحولات تاریخی، حقوقی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس و جزایر آن پرداخته است.

این اثر روند تحولات خلیج فارس را از دوران باستان تا عصر حاضر بررسی کرده و با تمرکز بر نقش راهبردی، اقتصادی و سیاسی جزایر، تأثیر عواملی همچون جغرافیا، تجارت، امپریالیسم، نفت و منازعات حاکمیتی بر شکل‌گیری نظم سیاسی و اقتصادی منطقه را مورد واکاوی قرار داده است.

مؤلفان در این کتاب با بهره‌گیری از یافته‌های باستان‌شناختی، منابع تاریخی و کلاسیک، اسناد آرشیوی دوران استعمار و قواعد و رویه‌های حقوق بین‌الملل معاصر، موضوعات مختلفی از جمله مناقشه حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، نام‌گذاری و اهمیت تاریخی جزیره قشم، ژئوپلیتیک گذار انرژی، بازنمایی دریای پارس در متون کهن جغرافیایی، جغرافیای تاریخی مکران، جایگاه بندر سیراف در عصر آل‌بویه و اکوسیستم کارآفرینی در کشورهای حوزه خلیج فارس را بررسی کرده‌اند.

یکی از محورهای این اثر به چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیک گذار انرژی در منطقه اختصاص دارد و در آن، پیامدهای احتمالی تنش‌های تنگه هرمز بر روند جهانی حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است.

در این کتاب همچنین با نگاهی انتقادی به موضوعاتی همچون میراث استعمار، دولت‌سازی، حاکمیت سرزمینی و همگرایی منطقه‌ای، تلاش شده است جایگاه خلیج فارس در نظم سیاسی و اقتصادی جهانی و تحولات پیش‌روی این منطقه تبیین شود.

این کتاب در مجموعه «چشم‌اندازهای توسعه در خاورمیانه و شمال آفریقا» (Perspectives on Development in the Middle East and North Africa) انتشارات اشپرینگر منتشر شده است.انتشارات اشپرینگر از ناشران بین‌المللی حوزه کتاب‌ها و نشریات علمی، فنی و پزشکی به شمار می‌رود و آثار دانشگاهی و ژورنال‌های تخصصی متعددی را منتشر می‌کند.