خلیج فارس راهبردی ترین مرکز ارتباطی بین سه قاره است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسن نامی روز یکشنبه در همایشی با عنوان بررسی پیشینه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه "ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک" و نقش این جزایر بر امنیت ملی ایران در محل تالار فارابی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار، گفت: نقش خلیج فارس و جزایر سه گانه "ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک" بر امنیت دفاعی منطقه بر کسی پوشیده نیست.

وی اشاره کرد: خلیج فارس بیش از 237 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که بیشترین خط ساحلی را ایران از دهانه فاو تا تنگه هرمز جزو مناطق ساحلی ایران محسوب می شود.

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اشاره به وجود 188 جزیره در خلیج فارس افزود 67 درصد کل مساحت این جزایر متعلق به ایران است که بیش از 63 درصد انرژی شناخته شده جهان در این منطقه قرار دارد که با حوزه های کشف شده جدید شاید به بیش از 70 درصد برسد که بسیار مورد توجه قرار دارد.

نامی یکی دیگر از مزایای این منطقه را سهولت انتقال انرژی به تمام دنیا دانست و ذکر کرد: بزرگترین عامل اهمیت خلیج فارس وجود معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل آن است.

وی همچنین ضمن معرفی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در خصوص وظائف این سازمان، نام تاریخی خلیج فارس، نقش خلیج فارس بر امنیت دفاعی و نقش جزایر سه گانه نیز توضیحاتی ارائه کرد.

عزت الله عزتی دانشیار و مدیرگروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران نیز در این همایش طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین جلساتی، در خصوص اسناد مالکیت جزایر سه گانه و جزایر موجود در خلیج فارس توضیحاتی ارائه کرد.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار نیز در این همایش، گفت: در دنیای امروز تمدنی پا برجاست و زحمات پایه گذاران آن تمدن حفظ خواهد شد که قدرت داشته باشد و اگر کشوری قدرت نداشته باشد باید در این جدال پایان ناپذیر دنیا یا مغلوب شود و یا باید با وابستگی به قدرت های دیگر ادامه حیات دهد.

دکتر مصیب عباسی اشاره کرد: ما باید در تمامی زمینه ها و سطوح علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی و ملی با قدرت عمل کنیم و این خودباوری را در خود توسعه دهیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه، پاسداشت واقعی تمامیت ارضی ایران با حرف انجام نمی شود، گفت: فقط با عمل و داشتن ابزار، تکنولوژی و دانش، همراه با وحدت ملی انجام خواهد شد و وحدت ملی بدون قدرت نیز شکننده خواهد بود.

عباسی اشاره کرد این جزایر سه گانه "ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک"جزئی از تمدن، منافع ملی و خاک ایران است که باید به خوبی شناخته شود که شاید غفلتی نسبت به این قسمت از خاک ایران نیز تاکنون انجام شده باشد.

وی همچنین ضمن ارائه پیشنهادی از دانشجویان خواست تا سهم خود را در پاسداشت این سه جزیره با ارائه پایان نامه های خود با موضوع خلیج فارس و جزایر سه گانه آن بیشتر کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار خاطرنشان کرد: کارهای مطالعات میدانی و بازدید از این جزایر نیز با حمایت دانشگاه انجام خواهد شد.

این همایش با عنوان بررسی پیشینه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه "ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک" و نقش این جزایر بر امنیت ملی ایران در محل تالار فارابی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار با حضور اساتید و دانشجویان رشته جغرافیای واحد برگزار شد.