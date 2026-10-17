ابلاغ دستورالعمل تهیه بودجه ۱۴۰۶ صندوق بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان نوشادی، با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه جامع برنامه و بودجه و دستورالعمل اجرایی تهیه بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: این اقدام صرفاً به تنظیم اسناد مالی و فرم‌های بودجه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه گامی اساسی برای استقرار نظامی نوین در مدیریت، برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و ارتقای حاکمیت شرکتی در صندوق و مجموعه هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.

وی با اشاره به یکی از چالش‌های نظام بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته افزود: فاصله میان برنامه‌های راهبردی و بودجه‌های سالانه موجب شده است که در برخی موارد، بودجه به سندی مالی و کوتاه‌مدت محدود بماند و ارتباط کافی با اهداف راهبردی، برنامه‌های عملیاتی، پروژه‌های توسعه‌ای، شاخص‌های عملکردی و خلق ارزش برای ذی‌نفعان نداشته باشد.

نوشادی تصریح کرد: هدف اصلی از تدوین این آیین‌نامه و دستورالعمل، ایجاد چارچوب واحد برای تبدیل برنامه‌های راهبردی به برنامه‌های عملیاتی و سپس بودجه‌ای قابل اندازه‌گیری و پایش است. در این رویکرد، بودجه صرفاً مجموعه‌ای از اعداد و هزینه‌ها نیست، بلکه تعهد مدیریتی شرکت برای تحقق اهداف مصوب، افزایش بهره‌وری، کنترل نقدینگی و ارتقای ارزش دارایی‌ها محسوب می‌شود.

یکپارچه‌سازی فرآیند بودجه‌ریزی و تقویت پاسخگویی مدیریتی

سرپرست اداره‌کل مطالعات اقتصادی و مدیریت ریسک صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه نبود چارچوب واحد بودجه‌ریزی می‌تواند مقایسه عملکرد شرکت‌ها، کنترل انحرافات و تصمیم‌گیری مدیریتی را با دشواری مواجه کند، گفت: آیین‌نامه جدید با تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها، فرآیندهای بررسی و تصویب، سازوکارهای کنترلی و الزامات گزارش‌دهی، در پی تبدیل بودجه از یک فرآیند اداری به ابزاری مؤثر برای مدیریت و ارزیابی عملکرد است.

وی ادامه داد: در همین راستا، تهیه دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۴۰۶، ابلاغ مفروضات کلان اقتصادی و تعیین سیاست‌های مشترک، اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت‌ها باید بودجه خود را بر مبنای مفروضات واحد و محرک‌های واقعی کسب‌وکار تنظیم کنند، نه صرفاً بر اساس افزایش درصدی ارقام سال‌های گذشته.

به گفته نوشادی، ظرفیت تولید، بهره‌وری، گردش نقدینگی، حاشیه سود، پروژه‌های در دست اجرا، ریسک‌های عملیاتی و شرایط بازار از جمله شاخص‌هایی هستند که باید در پیش‌بینی‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرند.

استانداردسازی قالب‌ها و استقرار بودجه در سامانه رصد

وی یکسان‌سازی قالب‌های بودجه‌ای در سطح هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه را از دیگر محورهای مهم این تحول دانست و افزود: استفاده از فرم‌ها و قالب‌های استاندارد، امکان دریافت، تحلیل و تلفیق اطلاعات مالی و عملیاتی را در ساختاری مشخص فراهم می‌کند. این اقدام علاوه بر افزایش سرعت بررسی بودجه‌ها، زمینه مقایسه عملکرد شرکت‌ها، شناسایی نقاط ضعف، تحلیل انحرافات و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را تقویت خواهد کرد.

نوشادی با اشاره به نقش سامانه رصد و پایش در اجرای این نظام اظهار کرد: استانداردسازی اطلاعات، پیش‌نیاز استقرار یک سامانه مدیریتی مؤثر است. با پیاده‌سازی بودجه در این سامانه، امکان ایجاد داشبوردهای مدیریتی، پایش ماهانه عملکرد، کنترل انحرافات و تطبیق اطلاعات واقعی با بودجه مصوب فراهم می‌شود.

وی افزود: مطابق دستورالعمل، راه‌اندازی پانل اختصاصی بودجه در سامانه رصد با مهلت سه‌ماهه پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که می‌تواند به تقویت نظارت مستمر و ارتقای کیفیت گزارش‌گیری مدیریتی کمک کند.

توجه هم‌زمان به سودآوری، نقدینگی و توجیه اقتصادی پروژه‌ها

سرپرست اداره‌کل مطالعات اقتصادی و مدیریت ریسک صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر ضرورت ارزیابی جامع وضعیت مالی شرکت‌ها گفت: در رویکرد جدید، بودجه بر پایه سه صورت مالی اصلی شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد تنظیم می‌شود تا علاوه بر سودآوری، وضعیت نقدینگی، ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها و توان ایفای تعهدات نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های سرمایه‌ای، هزینه‌های عملیاتی و برنامه‌های توسعه‌ای باید از توجیه اقتصادی، مسئول مشخص، زمان‌بندی اجرایی و شاخص‌های ارزیابی برخوردار باشند. همچنین، مدیریت مخارج سرمایه‌ای، کنترل هزینه‌های غیرضروری و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها، از الزامات مهم برای استفاده مؤثر از منابع شرکت‌هاست.

نوشادی با اشاره به ضرورت اصلاح مستمر فرآیندهای مدیریتی تصریح کرد: در نظام جدید، صرف شناسایی انحراف از بودجه کافی نیست؛ بلکه باید علت انحراف مشخص شود و برای اصلاح آن، مسئول اجرا، منابع مورد نیاز، زمان‌بندی و اثر مالی اقدام اصلاحی تعیین شود. به این ترتیب، عملکرد مدیران بر اساس میزان تحقق اهداف و نحوه مدیریت انحرافات قابل ارزیابی خواهد بود.

حرکت به سوی بودجه‌ریزی عملکردمحور و ارزش‌آفرین

وی در پایان تأکید کرد: اجرای موفق این ساختار به حمایت مدیریتی، ابلاغ رسمی آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی بودجه رعایت قالب‌های واحد از سوی هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، راه‌اندازی سامانه بودجه و استمرار پایش و اصلاح فرآیندها نیاز دارد.

نوشادی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد چرخه‌ای کامل از برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، اجرا، پایش و اصلاح است؛ چرخه‌ای که در آن برنامه‌های راهبردی به اقدامات اجرایی دارای منابع مالی مشخص تبدیل شوند و نتایج عملکرد به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. استقرار چنین نظامی می‌تواند زمینه حرکت از بودجه‌ریزی سنتی به سوی نظامی عملکردمحور، شفاف و ارزش‌آفرین را در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه فراهم کند و به صیانت از دارایی‌ها و تقویت پایداری اقتصادی مجموعه کمک کند.