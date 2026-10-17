طرح پیشنهاد تغییر نام ستاد ملی میناب به «میناب و لامرد» در هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی صبح دوشنبه در دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان در لامرد، با اشاره به بازدید از ورزشگاه شهید نعیمی و مشاهده تصاویر شهدای این شهرستان، گفت: حضور در لامرد و مشاهده ابعاد این حادثه نشان داد که به حماسه و رشادت‌های مردم این منطقه آن‌گونه که شایسته است، پرداخته نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت بازتاب ملی ابعاد این حادثه افزود: ستاد ملی میناب با مشارکت دستگاه‌های مختلف کشور شکل گرفته و فعالیت‌های آن در محورهای متعددی از جمله فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، حقوقی و بین‌المللی دنبال می‌شود؛ بنابراین لازم است شهدای لامرد نیز در چارچوب مأموریت‌های این ستاد مورد توجه قرار گیرند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای فعالیت این ستاد ادامه داد: شش محور اصلی برای فعالیت ستاد تعریف شده و پنج وزیر فرهنگی نیز در این حوزه مسئولیت دارند. برنامه‌ها در قالب ۱۰ محور و ۲۰ موضوع تخصصی پیگیری می‌شود.

موسوی تولید آثار ماندگار فرهنگی و رسانه‌ای را از ضرورت‌های معرفی ابعاد این حادثه دانست و گفت: بهره‌گیری از توان هنرمندان و فعالان رسانه‌ای می‌تواند در انتقال پیام مظلومیت کودکان ایرانی به افکار عمومی جهان و ثبت این رویداد در حافظه نسل‌های آینده مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت حفاظت از آثار و شواهد باقی‌مانده از حادثه لامرد تأکید کرد و خواستار ثبت و نگهداری این مستندات با هدف حفظ آن‌ها به‌عنوان اسناد جنایت جنگی شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در بخش دیگری از سخنان خود، رسیدگی به خانواده‌های شهدا و تقویت همبستگی اجتماعی را از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی برشمرد و بر ضرورت افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر فشارها تأکید کرد.

موسوی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت و همدلی در شرایط دشوار کشور خاطرنشان کرد: ایستادگی و انسجام ملی می‌تواند زمینه عبور از مشکلات و ساخت آینده‌ای قدرتمندتر برای ایران را فراهم کند.