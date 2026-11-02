به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش نگارخانه آسمان حوزه هنری استان فارس، هم‌زمان با افتتاح نمایشگاه عکس «وقتی ایران ایستاد»، فردا سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در شیراز برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با محوریت روایت تصویری حماسه ایستادگی، همدلی و امید، میزبان آثار منتخب فراخوان استانی عکس است و جلوه‌هایی از نگاه هنرمندانه عکاسان به این مفاهیم را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

آثار عکاسانی همچون علی حسن‌زاده، احمدرضا مداح، امین فائضی، طاهره رخ‌بخش، حسین خسروی، عباس امیری، حسین محبی، هاشم عرفان‌منش، علی سوته، محمد پاسیار، سینا سعادتمند، افسانه زارعی، امیررضا آب‌شیرینی، حسین جعفری، ابوالفضل جنگاور، حمیدرضا سوداگر، حمیدرضا حسین‌زاده، ریحانه دوستکامی، فریماه فرهمندزاده و سهیلا نوروزپور در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شود.



آیین افتتاح نمایشگاه عکس «وقتی ایران ایستاد» ساعت ۹:۳۰ صبح فردا سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در نگارخانه آسمان حوزه هنری فارس، واقع در طبقه اول این مجموعه برگزار خواهد شد.