خطر مصرف قرص پیشگیری از بارداری برای قلب و عروق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مرجان کریمی قوانلو، با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره بروز عوارض جدی ناشی از مصرف خودسرانه داروهای پیشگیری از بارداری اظهار کرد: این داروها که اغلب از انواع خوراکی ترکیبی هورمونی هستند، علاوه بر پیشگیری از بارداری، برای درمان برخی اختلالات هورمونی نیز تجویز می‌شوند و مصرف آنها باید با تجویز پزشک و تحت نظارت وی انجام شود.

وی افزود: مصرف این داروها بدون بررسی شرایط جسمی، سوابق بیماری و عوامل خطر فردی می‌تواند احتمال بروز عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. پزشک با در نظر گرفتن شرایط بالینی و آزمایشگاهی، بیماری‌های زمینه‌ای و وضعیت اختصاصی هر فرد، درباره انتخاب داروی مناسب تصمیم‌گیری می‌کند.

کریمی قوانلو با اشاره به عوامل خطر مرتبط با عوارض جدی این داروها گفت: سن بالای ۳۵ سال در افراد مبتلا به میگرن یا دیابت، فشارخون کنترل‌نشده، چاقی و مصرف سیگار و سایر دخانیات از جمله مواردی هستند که پیش از تجویز این داروها باید مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: سابقه سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری ایسکمیک قلبی و بیماری عروق کرونر، همچنین اختلالات انعقادی مستعدکننده تشکیل لخته، سابقه یا ابتلای فعلی به لخته خون در عروق اندام‌ها و آمبولی ریه، از دیگر عوامل خطر مهم در مصرف این داروها به شمار می‌روند.

مدیرگروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، سابقه سرطان پستان و برخی بیماری‌های کبدی را نیز از موارد مهم در ارزیابی ایمنی مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری برشمرد و تأکید کرد: اطلاع پزشک از سوابق پزشکی و شرایط فردی بیمار، در انتخاب روش مناسب پیشگیری از بارداری و کاهش احتمال بروز عوارض ناخواسته اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری بر اساس توصیه اطرافیان، تجربه دیگران یا بدون بررسی شرایط پزشکی فرد می‌تواند سلامت مصرف‌کننده را به خطر بیندازد؛ ازاین‌رو، افراد پیش از شروع مصرف این داروها لازم است با پزشک مشورت کنند و از مصرف خودسرانه آنها بپرهیزند.

کریمی قوانلو تاکید کرد: توجه به عوامل خطر، رعایت اصول مصرف ایمن دارو و دریافت مشاوره پزشکی پیش از مصرف فرآورده‌های هورمونی، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض جدی و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان دارد.