معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آسمان امروز استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار رقیق در برخی مناطق، وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد.

وی افزود: از فردا تا پایان هفته آینده با عبور امواج متناوب، در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق، احتمال بارش برف در ارتفاعات و وزش باد نسبتاً شدید موقتی انتظار می‌رود و بر این اساس هشدار زرد شماره ۳۶ صادر شده است؛ ضمن آنکه نوسان دمایی در دو روز آینده محسوس نیست اما از روز یکشنبه روند کاهش نسبی دما آغاز می‌شود.

نوروزی با اشاره به لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه رانندگان در محورهای کوهستانی و کشاورزان نسبت به وزش باد شدید و بارش‌های رگباری هوشیار باشند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بارش‌ها در مناطق غربی و شمالی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و دمای هوا از اوایل هفته آینده بین ۳ تا ۵ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.