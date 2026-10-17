بیمارستان سوختگی ساری نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی صبح شنبه با حضور در بیمارستان سوختگی زارع ساری و دیدار با پرستاران این مرکز، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان، بر رفع مشکلات تأسیساتی، نوسازی بیمارستان و تسریع در روند انتقال آن به محل پیش‌بینی‌شده در بیمارستان آیت‌الله طبرسی تأکید کرد.

وی در ادامه، مشکلات زیرساختی و تأسیساتی بیمارستان زارع را مورد توجه قرار داد و افزود: در این بازدید، مسائل موجود بررسی و دستورهای لازم برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد. همچنین مقرر شد حدود یک ماه آینده، بازدید دیگری برای ارزیابی اقدامات انجام‌شده و بررسی روند پیشرفت کار صورت گیرد.

استاندار مازندران با اشاره به قدمت این مرکز درمانی، بازسازی و نوسازی آن را ضروری دانست و اظهار کرد: موضوع انتقال بیمارستان زارع به محل پیش‌بینی‌شده در بیمارستان آیت‌الله طبرسی در حال پیگیری است و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران مسئولیت پیگیری‌های لازم در این زمینه را بر عهده دارد.

یونسی‌رستمی با اشاره به محدودیت‌های مالی و اعتباری، بر ضرورت رفع موانع موجود تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با پیشبرد این برنامه در ماه‌های آینده، شرایط ارائه خدمات درمانی بهبود یابد و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان ارتقا پیدا کند.

در پایان این دیدار، استاندار مازندران با اهدای شاخه گل به پرستاران بیمارستان سوختگی زارع ساری، از تلاش‌ها و خدمات آنان در مسیر مراقبت و درمان بیماران تقدیر کرد.